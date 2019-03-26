Как актеру Джейсону Стетхему удается держать себя в форме, не отказываясь от любимых блюд

В 21 веке не было и года, чтобы на экраны не вышла хотя бы одна картина с участием британца Джейсона Стэтхэма. С длинными волосами или с уже фирменной залысиной, в стильном костюме или даже в больничной пижаме. Независимо от роли, Стэтхэм всегда выглядит брутально, даже в свои за 50! В этом ему помогают спорт и внимание к питанию.

Британец создал новый образ в кино, ядром которого являются жестокие драки, сумасшедший взгляд и без преувеличения – совершенное тело.

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Сейчас Джейсону уже за 50, но он выглядит просто прекрасно. При росте 175 сантиметров, его вес колеблется в диапазоне 77-83 килограммы. В зависимости от роли и пожеланий режиссера. Объем бицепса – 40 см. В организме актера лишь примерно десять процентов жира. Таким показателям позавидуют даже профессиональные спортсмены. Идеальные параметры!



Актер выглядит накачано и "подсушено" одновременно



Стетхем держит тело в идеальных пропорциях

Спортивное прошлое: топ-15 лучших прыгунов планеты

Рельефное атлетическое тело, конечно, выросло не от традиционных британских дождей. Стэтхэм с детства занимался спортом. И не просто во дворе мяч пинал. Он был членом сборной Великобритании по прыжкам в воду. Входил в топ-15 лучших прыгунов планеты. И даже едва не завоевал место на Олимпийских играх. И может и хорошо, что не завоевал.



Джейсон занимался прыжками в воду

Спорт и строгий режим питания

Стэтхем выбрал съемочную площадку, а не бассейн. Что впрочем не сделало из него лентяя. Актер тренируется шесть раз в неделю, выходной только в воскресенье. Важная часть занятий – боевые искусства. Это одновременно и тонизирует, и помогает реалистичнее избивать людей перед камерами. Стэтхэм чрезвычайно придирчиво относится к своему рациону.

Есть несколько правил, которые Джейсон не нарушает никогда и ни за что.

Он употребляет углеводы только до 14:00. Последний прием пищи четко в 19:00. Мучные изделия – под строгим запретом. В целом Джейсон питается 5-6 раз в день. Стэтхэм записывает все, что ест. Дневная норма – 2000 ккаал.



Джейсон Стэтхем для фильма

Завтракает актер овсянкой и омлетом из трех яиц. На обед смакует рис. А еще блюда из овощей, приготовленные на пару. Как вариант – японский суп мисо. Ужинает британец также питательно: куриное филе или рыба и салаты без заправки.

Между тремя основными приемами пищи актер устраивает перекусы. Обычно, орехами и шоколадом.

Шоколад

Актер решительно вычеркнул из своего рациона все продукты, которые считает бесполезными. Только на шоколад рука не поднялась. Просто не смог. Лучше пробежать пару лишних километров, чем жить без любимого десерта.

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Шоколад вроде и не зря имеет репутацию не слишком полезного продукта. Особенно, если говорить о молочном и белом видах. Там очень много сахара, а значит и калорий, зато пользы - минимум. А вот темный десерт, с хотя бы 50 % содержания какао – это уже другое дело. Он содержит биофлавоноиды – вещества, которые защищают наши сосуды. Поэтому некоторые специалисты не просто разрешают, а даже рекомендуют съедать 50 граммов темного шоколада в день. Это, среди прочего, положительно повлияет на кожу и волосы.



Если выбрать правильный шоколад, он может принести вам пользу, а не вред

Спортсмены и вообще называют этот десерт легальным допингом. Ведь здесь есть кофеин, который бодрит и придает энергии. Шоколад стимулирует активность работы мозга. А еще улучшает настроение. Увеличивая в организме количество серотонина и эндорфина. Их еще называют гормонами счастья. Такой себе сладкий антидепрессант. Поэтому, если не перегибать палку с количеством, все будет в шоколаде.

Норма белка, плюсы и минусу протеина

Выглядеть мощно - одна из главных обязанностей Стэтхэма. Поэтому Джейсон подпитывается протеиновыми коктейлями. Белок – главный строительный элемент мышц. Спортсмену, который усердно тренируется, нужно примерно 2 грамма белка на один килограмм массы тела. То есть, Стетхему в сутки необходимо употреблять примерно 160 граммов протеина. Это много.

Чтобы набрать такую норму, нужно съесть, скажем, 27 куриных яиц. Или килограмм творога. Поэтому, из пищи получить нужное ему количество основы для мышц – довольно сложно. Здесь пригодятся и становятся коктейли из протеина.

Протеин, по сути, – это концентрированный белок, который приняли, например, из молочной сыворотки или куриного яйца. Он имеет естественное происхождение. И причин бояться, что отравишься какими-то там химикатами - нет. Без этого порошка действительно очень трудно выстроить красивую рельефную мускулатуру. Главное – знать меру. Употребление слишком больших доз протеина может спровоцировать белковое отравление. Тогда вам гарантированы расстройства желудка, слабость и тошнота.

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Также есть исследования, доказывающие и другие угрозы, связанные с чрезмерным употреблением протеина. Организм сперва расщепляет потребленные белки. Затем синтезирует собственные. И в итоге появляются так называемые tor-белки. Если этих молекул много, они могут повреждать ДНК, провоцировать онкологию, старить организм и негативно влиять на сердце. Поэтому между впечатляющими мускулами и здоровьем стоит искать золотую середину, которая, поверьте – существует.

К счастью Стэтхема, уж слишком большие мышцы не входят в его образ крутого мужика.

Любимое блюдо – гранола

Поддерживать спортивное телосложение с годами становится все труднее и занимает все больше времени. Когда актер все же возвращается домой в Британию, то обязательно добавляет в рацион любимое блюдо – гранолу. Это полезный и популярный в Англии и США завтрак. Он помогает легко и одновременно энергично начать день.



Гранола – вкусный и довольно полезный завтрак

Рецептов приготовления этого блюда – множество.

Один из классических, базовых вариантов:

Берем орехи, сухофрукты, мед и что вам, в конце концов, по вкусу. Основой являются овсяные хлопья. Важно выбрать хлопья грубого помола. Не быстрой заварки, или мгновенного приготовления. Застилаем противень пергаментом и равномерно выкладываем овсянку. Разогреваем духовку до 180°С и ставим хлопья сушиться на 15 минут. Регулярно всю эту красоту перемешиваем, чтобы не пригорело. Измельчаем орехи и добавляем их к овсянки. Далее смешиваем мед с теплой водой. Этим сиропом заливаем хлопья. Хорошо перемешиваем и возвращаем в духовку. Минут на 20-25. Не забываем перемешивать, потому что пригорит. За несколько минут до завершения процесса бросаем сухофрукты. И вуаля. Приятного аппетита!

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Поэтому, чтобы быть здоровым и иметь крутой вид – совсем не обязательно отказываться от любимых блюд. Поверьте Джейсону Стэтхэму!