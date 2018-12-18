Как актрисе Дженнифер Энистон удалось избавиться от лишнего веса, не ограничивая себя в рационе

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / architecturaldigest.com

Сериал "Друзья" – один из самых успешных в истории телевидения: 10 сезонов, почти 250 серий. Все – с огромными рейтингами. Триумфы в престижных премиях "Эмми" и "Золотой глобус", контракты на миллион долларов за одну серию для актеров и главное – просто безумная любовь фанатов. Шестеро главных героев сериала стали кумирами.

Самая модная в этой компании – Рейчел. Стильная красавица с идеальной фигурой завораживала мужчин и поражала женщин. На счастье фанатов, актриса Дженнифер Энистон, которая блестяще воплотила роль Рэйчел Грин, никогда не скрывала секретов своего роскошного вида. Ее путь к здоровью и внешности – вполне доступен для всех. Здесь нет звездных изысков: все просто, но со вкусом.

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Главная идея – полный отказ от продуктов, которые не несут пользы. Из собственного рациона нужно исключить: фаст-фуд, сладкие газированные воды, сыры жирных сортов. А также сахар, соль, изделия из муки и картофель. Правда, последний пункт уже не актуален, ведь современная наука реабилитировала картофель в глазах сторонников здорового образа жизни.

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон

Пусть Дженнифер и попрощалась с картошкой, но она никогда не скрывала, что любит покушать и отказываться от вкусной трапезы актриса не собиралась. Поэтому список продуктов, которые употреблять можно – не меньше перечня запрещенных блюд. Энистон смаковал бурый рис, цельнозерновые крупы, овощи, мед, орехи, молочные продукты, мясо птицы, телятина и, как ни странно, свинина. Куда же в звездном меню без рыбы: любимые сорта Дженнифер – хек и щука.

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон

Даже несмотря на загруженный и нестабильный график актриса всегда старалась питаться правильно и со вкусом: три полноценных приема пищи и два перекуса. Дженнифер также помогала и другим друзьям из сериала. Кортни Кокс, которую фанаты знают как Монику, рассказала, что все 10 лет съемок Энистон угощала ее своим фирменным салатом "Кобб". Готовила Дженнифер популярное в США блюдо по-особенному. Калорийный бекон она заменила диетическим мясом индейки. А к классическим компонентам салата (авокадо, яйцам, курице, помидорам и сыру с плесенью) добавила еще и бобы.

Кортні Кокс та Дженіффер Еністон
Кортни Кокс и Джениффер Энистон

Бобовые богаты клетчаткой, которая среди прочего помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Витамины группы В положительно влияют на работу головного мозга. Бобовые являются едва ли не главным растительным источником белков, поэтому незаменимы для тех, кто выбрал путь веганства. Полностью закрыть потребность человеческого организма в белке они, правда, все равно не могут.

Дженнифер не придумывала велосипед и в занятии спортом. Она его просто использовала. В хорошую погоду – прогулки на велосипеде, в дождь или холод – велотренажер. Даже неспешное катание позволяет сжечь более 200 килокалорий за час. Двухколесный стал другом актрисы, потому что позволил Энистон наконец избавиться от нескольких сантиметров в бедрах и ягодицах. Именно эти мышцы получают чуть ли не самую большую нагрузку во время катания.

Дженніфер Еністон
Джениффер Энистон

"Трудно найти человека с более вредными привычками в питании, чем у меня. Я выросла на чизбургерах и картофеле фри. Майонез поглощала в невероятных количествах", – отмечала актриса.

Дженнифер кардинально изменила свою жизнь. Начала со здоровья и это мгновенно дало результат. Перейдя на здоровое питание, Энистон лишилась лишнего веса и получила роль в "друзьях".

Теперь, в почти 50 лет, она до сих пор является звездой Голливуда, которая продолжает поражать эффектной формой. А главное – ради здоровья и успеха ей не пришлось ничем жертвовать. Одни вкусные блюда она просто заменила другими, получив полезные и интересные хобби.

Какими видами спорта занимается Дженнифер, чтобы поддерживать себя в форме – смотрите в программе.

 

Теги: LifeStyle Кино Звезды на тарелке Здоровое питание Дженифер Энистон
Источник: 24 канал
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