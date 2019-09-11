Как Анджелина Джоли превращалась в колдунью из "Малефисенты": видео закулисья

Пока все киноманы ожидают премьерный показ второй части фильма "Малефисента" (Maleficent), представители киностудии Disney решили показать кадры закулисья. В сети они опубликовали видео, на котором видно, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.

Злая колдунья стала едва ли не одним из самых любимых персонажей киностудии Disney. Многих сторонников фильма интересовало, как же гримерам удалось создать такой безупречный и реалистичный образ колдуньи, затем в сеть решили слить видео, на котором происходит подготовка Анджелины Джоли к выходу на съемочную площадку.

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Согласно кадрам, над созданием знаменитого образа работали минимум три гримера. Помогала им и сама Анджелина Джоли, закрутила свои волосы для специального головного убора.

Смотрите, как создавался образ "Малефисенты": видео с Анджелиной Джоли

"Не меньший восторг героиня фильма вызывает и у самих актеров, которые вместе с Анджелиной Джоли снялись в "Малефисента". Нет никого в мире, кто мог бы настолько войти в роль Малефисенты, как Анджелина Джоли", – призналась Эль Фаннинг в коротком ролике, опубликованном на странице Disney.

“There is no one in the world that could play Maleficent except for Angelina Jolie.”



Watch the cast of Disney’s #Maleficent: Mistress of Evil in this behind-the-scenes look. See the film in theaters October 18! pic.twitter.com/LX5hvsiZCs — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 4 вересня 2019 р.

Что известно о фильме "Малефисента: Владычица темноты"

Еще в 2014 году авторы проектаанонсировали, что история Малефисенты будет иметь продолжение. Съемки фильма "Малефисента: Владычица темноты" начались в апреле 2018 года, а все сторонники были в ожидании новых анонсов.

Согласно официальным трейлерами, события киноленты будут проходить через несколько лет после того, как колдунья наложила заклятье на принцессу Аврору. Кроме этого, видно, что между Малефисентой и королевой Ингрит воспламенится ожесточенная борьба. Причиной для этого стала любовь принцессы и стремление создать семью. Такое решение принцессы никак не устраивает Малефисенту, которая любой ценой стремится разрушить праздник.

Я помню эту историю о злой ведьме и принцессе, которая была проклята. История стала легендой. Но это не сказка. Многие охотятся на невиновных. Думаю, что такие, как ты, согласятся,

– заинтриговала Анджелина Джоли в тизере.

Режиссером киноленты выступил Гоаким Роннинг, который создал "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и "Бандитки". Главные роли в фильме "Малефисента 2: Владычица темноты" сыграли Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Эд Скрейн. Мировая премьера запланирована на 18 октября 2019 года.

"Малефисента: Владычица темноты" ("Малифисента 2"): смотрите трейлер