Как Бабкин, Анатолич, Лавренюк и Батуи будут праздновать Пасху на карантине: эксклюзив от звезд

Украинские знаменитости, как и все другие в мире, вынуждены были адаптироваться к новым условиям и отказаться от всех своих планов на ближайшие несколько недель. Пасху в этом году тоже придется всем праздновать дома, поэтому звезды для LifeStyle 24 поделились, как они проведут этот праздник.

Анатолий Анатолич: "Это интересный опыт"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, что карантин, конечно же, внес свои коррективы в празднование Пасхи, ведь он всегда идет в этот праздник в церковь.

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Праздновать Пасху мы планируем обедом. Конечно, к церкви планировали идти, но, следуя рекомендациям, остаемся дома. Онлайн-трансляцию богослужения, возможно, будем смотреть, это интересный опыт. Почему бы и нет?

– отметил ведущий.

Анатолич добавил, что в этом году не будет печь с семьей паски, ведь хочет поддержать тех предпринимателей, которые страдают от финансовых проблем во время карантина в Украине.



Анатолий Анатолич с семьей

"Красить яйца будем, а вот печь паски точно нет – думаю, что это именно то время, когда стоит поддержать малый и средний бизнес, людей, которые сейчас остались без работы. Маленькие ресторанчики, кафешки сейчас как раз продают паски, поэтому мы купим их в них. Уверены, что они будут испечены с душой", – поделился Анатолий Анатолич.

Сергей Бабкин: "Главное – вера внутри тебя"

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин считает, что идти в церковь в такое время – это достаточно безответственно со стороны верующих, поэтому он с семьей хоть и впервые, но проведет Пасхальное богослужение дома.

"Конечно, в связи с ситуацией в нашей стране и вообще в мире, эта Пасха точно не будет традиционной. Мы впервые не пойдем в церковь, что бы освятить корзинку с пасочками. Хоть многие и говорили нам, мол, без паники, традиции есть традиции, и попасть в церковь и в этом году будет нетрудно. Приходишь, кто успел до определенного времени, церковь закрывается. Обряд освящения состоялся – ты спокойно идешь. Но, по нашему мнению, это крайне безрассудно по отношению к себе, так и к другим. Поэтому мы останемся дома. Святить пасочки будем своими молитвами и светлыми мыслями, ведь главное – вера внутри тебя", – объяснил Бабкин.



Семья Бабкиных в праздник Пасхи

Сергей и его жена Снежана в социальных сетях часто демонстрируют будни карантина, в том числе и на кухне. Певец рассказал, что пусть это праздник будет домашним, от традиционных пасхальных блюд они не откажутся.

Наша семья придерживается правильного питания, в нашем рационе минимальное количество мучных изделий и сладкого. Но, конечно, мы осознаем, что этот большой праздник не будет праздником без традиционной еды, пасочек на столе. К тому же, их очень любят наши дети, поэтому этой выпечкой всегда радуют мамы,

– признался Бабкин.

Мужчина добавил, что в этом году они будут отмечать данный праздник в тесном семейном кругу, вероятно, во дворе собственного дома: "В нашем небольшом дворике есть все для семейного пикника или ужина на свежем воздухе. Думаю, что мы можем пожарить шашлык на мангале, накрыть большой стол с несколькими блюдами и, конечно, вкусненьким".

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Елена Лавренюк: "Посвятим наш завтрак самостоятельно"

Актриса театра и кино Елена Лавренюк рассказала, что для нее праздник Пасхи является очень важным и домашним. И хотя она не планирует идти в церковь, ей все же удастся встретить его в семейном кругу во Львове.

"Для меня, еще с детства, праздник крестового Воскресения чрезвычайно важный и светлый. Мы имеем традицию, которую никогда не нарушаем – собираться семьей дома у мамы. В этом году, наверное, большинство семей не смогут отпраздновать этот день, как привыкли, из-за известных трудностей, и, к счастью, мы все-таки встречаем праздник во Львове. Немного, конечно, в этом году мы должны изменить – мы не поедем в церковь, ведь подвергать свою семью опасности, тем более в такой день, как минимум неправильно", – рассказала звезда фильма "11 детей из Моршина".



Елена Лавренюк с родными

Но чтобы не грустить, она все равно будет готовить пасхальную корзину и вместе с семьей освятит собственноручно праздничные блюда.

И все-таки, следуя правилам этого праздника (первое, что ты должен съесть или выпить в этот день, должно быть священным), мы посвятим наш завтрак самостоятельно. За неделю до этого мы готовим паски, обязательно разрисуем яйца, мои девчонки обожают эту древнюю традицию – разбивать по очереди разные концы яйца. Ведь раньше считалось, что яйцо, которое останется невредимым, принесет удачу. Этот день содержит в себе очень сильную энергетику, поэтому места ссорам и разногласиям в нем нет, – резюмировала женщина.

Виктория Батуи: "Встретимся с родными онлайн по скайпу"

Телеведущая и филантроп Виктория Батуи поделилась, что обожает этот праздник и чтит пасхальные традиции, которые прививает своим детям. Относительно пасхальных блюд женщина еще размышляет, кто их будет готовить.

"Конечно, карантин откорректировал планы. В любом случае, праздник – любимый и долгожданный, мы будем его праздновать в домашнем кругу. Я очень люблю все традиции, связанные с Пасхой, стараюсь их прививать и детям. Мы стараемся их соблюдать. Дети очень любят украшать пасхальные яйца. В нашей семье обычно паски печет моя мама или бабушка. В этом году еще не знаем", – рассказала Батуи.



Виктория Батуи с мужем и сыновьями

Относительно пасхальной службы, то как и все другие звезды она останется дома и будет смотреть онлайн-литургию.

Каждый год мы с семьей ходим святить пасхальную корзину ночью или рано-рано утром. В этом году, конечно, не пойдем, но обязательно включим и посмотрим онлайн-службу. Мне лично очень интересно и любопытно, как все будет проходить онлайн,

– поделилась Батуи.

Ведущая добавила, что из года в год в этот день собиралась вместе со своими родными и близкими друзьями, ведь это была одна из традиций ее семьи. "В этом году будем только семьей, а с родными и друзьями встретимся онлайн по скайпу", – подчеркнула Виктория.