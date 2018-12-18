"Как бабушкин платок": сеть раскритиковала наряд Киры Найтли

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Кира Найтли
Кира Найтли / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Кира Найтли посетила в понедельник, 17 декабря, фотоколл документального фильма о себе из цикла A Life In Pictures.

Так, 33-летняя Кира Найтли посетила мероприятие, которое организовано в ее честь. Однако не все сторонники актрисы были в восторге от выбранного платья для выхода, сравнив ее с героиней русских народных сказок.

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Звезда фильма "Пираты Карибского моря" примерила платье-миди с цветочным принтом из коллекции бренда The Vampire's Wife. Свой аутфит она дополнила черными туфлями и макияжем с акцентом на глазах.

Для завершения образа Кира распустила волосы, а также появилась без маникюра.

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Напомним, Киру Найтли наградили почетным орденом Британской империи. Церемония традиционно прошла в Букингемском дворце.

Теги: LifeStyle Кино Кира Найтли
Источник: 24 канал
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