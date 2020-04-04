Как бороться с ленью: советы от Насти Каменских
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, на карантине больше времени общается со своими подписчиками. Настя рассказала, как ей удается побороть лень и достигать поставленной цели.
Настя Каменских провела прямой эфир в социальной сети Тик Ток. Звезда делилась полезными советами по спортивным тренировкам, отвечала на вопросы поклонников. Знаменитость поделилась мотивационными приемами и на собственном примере рассказала, как бороться с ленью.
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Каменских отметила, что в своей жизни она постоянно борется с ленью. Ей удалось выучить испанский язык, начать заниматься спортом только благодаря тому, что она взяла себя в руки и заставила это сделать.
Я иногда позволяю себе бездельничать: смотреть фильмы, сериалы. И вот в такие дни я начинаю понимать, как лень расслабляет. Поэтому даже не даю ей разгуляться и всегда работаю, просто заставляю себя. И это работает. Когда мы видим успешных людей, то нужно понимать, что ради этого успеха они очень много работали, а не лежали на диване,
– поделилась NK.
К нагруженным дням Настя привыкла еще с детства. Она постоянно посещала различные кружки и благодаря насыщенному графику стала дисциплинированной и целеустремленной.
Меня родители записали на всевозможные кружки: английский с 4 лет, балет, хор, уроки вокала, фортепиано,
– рассказала артистка.
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