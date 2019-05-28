Как Брижит Бардо: модель Джиджи Хадид повторила легендарный образ для Vogue Mexico

Американская модель Джиджи Хадид уже третий раз с начала года становится звездой именитого глянца Vogue. На этот раз ее пригласили на фотосессию для мексиканского издания, предложив воссоздать образ французской киноактрисы и модели Брижит Бардо.

Новые снимки появились на Instagram-страницах издания и модели в эти дни. Автором съемки стал итальянский художник Джампаоло Сгура. Стилистом стал Paul Cavaco, который и подобрал образы для модели в стиле 1950-х.

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Джиджи Хадид для Vogue Mexico / Instagram / @voguemexico



Джиджи Хадид для Vogue Mexico / Instagram / @voguemexico

Изюминкой в фотосессии Джиджи стала прическа с челкой, как когда-то у молодой Брижит, а также макияж с акцентом на глаза и прозрачным блеском на губах. Для обложек она снялась в бежевом топе и черном платье трапециевидного кроя, и в многих других летних образах. Съемка состоялась на морском пляже, что добавило романтичности новой фотосессии.



Джиджи Хадид для Vogue Mexico / Instagram / @gigihadid

Для сравнения предлагаем взглянуть на несколько образов Брижит Бардо, которую называли "глотком свежего воздуха" в 1950-е годы.



Брижит Бардо в молодости / Архивные фото

Кто такая Брижит Бардо?Французская звезда кино, музыки и фэшн-индустрии в свои 84 года продолжает быть активисткой движения за права животных, является основателем и активным деятелем фонда "Fondation Brigitte Bardot", но в то же время решительно осуждает движение женщин #MeToo против сексуальных домогательств и 5 раз была осуждена за "нагнетание ненависти на расистской почве" за критику мигрантов и мусульман во Франции. В 1950-60-х Брижит считалась настоящим секс-символом, ее фото были на лучших обложках мира. Свою самую большую известность она получила после фильма "И Бог создал женщину" (1956). После этого женщина на протяжении своей карьеры снялась в 48 фильмах и записала 80 песен. Свою кинокарьеру она завершила в 1973 году. Брижит является вегетарианкой в течение последних 40 лет. Бардо была четыре раза замужем, у нее единственный сын.