Как будет выглядеть "Аватар 2": в сети появились первые концепт-арты

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон представил иллюстрации продолжения научно-фантастического фильма "Аватар" во время технической выставки CES 2020 в Лас-Вегасе. Премьера второго фильма запланирована на 17 декабря 2021 года.

На масштабной выставке электроники в Лас-Вегасе один из ведущих мировых автопроизводителей Daimler представил новый современный автомобиль, созданный в сотрудничестве со сценаристом Джеймсом Кэмероном. Немецкая компания утверждает, что разработчики черпали вдохновение из научно-фантастического фильма "Аватар".

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Создатели автомобиля утверждают, что это совершенно новое взаимодействие человека, машины и природы.

Создатель культовой картины обещает, что в "Аватаре 2" будет представлено больше транспортных средств и техники, которые будут сопровождать множество форм жизни инопланетян из оригинального фильма 2009 года.

Мне нравятся транспортные средства, космические аппараты, самолеты, оружие, боеприпасы. Я полнейший чудик, когда дело касается этих вещей,

– рассказывал ранее Джеймс Кэмерон.

Кроме того, Джеймс Кэмерон показал, как будут выглядеть новые фильмы-франшизы. Так, на официальной странице проекта в Твиттере появились несколько концепт-артов с сиквела фантастической ленты.

В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а будете исследовать новые уголки мира,

– отметили создатели "Аватара".



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

На иллюстрациях изображены инопланетные ландшафты и главные герои фильма, которые оседлали крупных животных и охотились на рыбу с копьем.



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar



Аватар 2 / Twitter / @officialavatar

Создатели ленты запланировали выход "Аватара 2" на 17 декабря 2021 года. После появятся еще три фильма в 2023, 2025 и 2027 годах. Напомним, что на декабрь 2019 года Джеймс Кэмерон завершил промежуточные съемки сиквелов. Так, на твиттер-странице Avatar появилось фото, на котором можно заметить резервуар с водой и сцену из массивного флагманского корабля "Морского дракона".