Как будет выглядеть главная сцена церемонии Оскар-2019: появилось эффектное фото

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Оскар-2019: как будет выглядеть сцена кинопремии
Оскар-2019: как будет выглядеть сцена кинопремии / www.vulture.com

Все меньше времени остается до главного кинособытия года – вручения премии Оскар-2019. И пока все поклонники шоу и звезды затаили дыхание перед торжественным действом, организаторы показали, как будет выглядеть сцена.

Голливудские актеры получат престижные награды Оскар-2019 24 февраля. Роскошная церемония по традиции отгремит в Dolby Theatre, что в Лос-Анджелесе. Именно туда съедутся все известные актеры, которые продемонстрируют на красной дорожке свои потрясающие наряды и поборются за знаковые статуэтки.

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Но пока звезды активно готовятся к светскому мероприятию, организаторы решили открыть тайну – какой будет главная сцена грандиозного шоу. На Twitter-странице дизайнера-сценографа Дэвида Коринса появилось эксклюзивное фото, которое потрясло сеть. Сцену премии Оскар-2019 украсили множеством волнообразных золотых и синих слоев, которые весят около 725 килограммов. Кроме этого, она будет украшена 40 тысячами настоящих роз.

Я думаю, все согласны с тем, что сегодня мир наполнен слишком прямыми линиями и жестким мышлением. Для Оскара в этом году я разработал мир, основанный на идеях инклюзивности и общности,
– рассказал Дэвид Корнис.

Организаторы назвали роскошное убранство сцены "Облаком кристаллов". По их словам, это далеко не все сюрпризы, которые они приготовили к грандиозному шоу Оскар-2019.

Отметим, что 91 церемония вручения кинопремии будет транслироваться по меньшей мере в 225 странах мира. Однако впервые за 30 лет Оскар пройдет без ведущего, что уже насторожило многих поклонников. Актер Кевин Харт вынужден был отказаться от предложенной работы из-за старых гомофобных сообщений в соцсетях. Несмотря на это Киноакадемия уже объявила список звезд, которые будут вручать своим коллегам престижные награды.

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Теги: LifeStyle Кино Оскар-2019 Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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