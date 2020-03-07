Как будет выглядеть легендарный автомобиль Бэтмена в новой киноленте: фото

В Голливуде готовят продолжение знаменитой серии фильмов о Бэтмене. И пока боевик продолжают снимать, режиссер Мэтт Ривз похвастался снимками так называемого "бэтмобиля".

Соответствующие кадры появились на твиттер-странице представителя Голливуда и сразу же вызвали ажиотаж среди поклонников DC Comics. На фото Мэтт Ривз показал роскошное и усовершенствованное авто, которое поможет новому Бэтмену спасать город от злодеев. Сам режиссер не скрывал, что легендарная машина оправдала все его ожидания и даже напомнила о киноленте с Адамом Уэстом, специально для которой дизайнер Джордж Боррис спроектировал бэтмобиль.

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"Это правдоподобный бэтмобиль, который мог бы сконструировать не миллиардер", – отметил Мэтт Ривз.

Вероятно, снимки, которые режиссер распространил в сети, станут рекламными кадрами нового фильма. Кроме легендарной машины, киноманы могут увидеть и Роберта Паттинсона в образе Бэтмена.



Новая часть Бэтмена: кадры со съемочной площадки / Twitter / @mattreevesLA

Бэтмен возвращается: машина супергероя / Twitter / @mattreevesLA

Бэтмобиль в новом фильме о Бэтмене / Twitter / @mattreevesLA

Сюжет фильма будет построен вокруг истории главного героя – Брюса Уэйна. Авторы кинопроекта покажут зрителям, как Бэтмен борется с преступностью в родном городе Готэм и преодолевает сомнения, стоит ли ему быть супергероем. Детали фильма пока держат в секрете, а новые кадры со съемочной площадки стремительно покоряют сеть.

Интересно, что главную роль отдали звезде "Сумерек" Роберту Паттинсону, который ранее не примерял роль Бэтмена. Насколько убедительно он сыграет в фильме – зрители увидят 21 июня 2021 года. Именно на этот день запланирована премьера киноленты.