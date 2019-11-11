Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер

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Новая экранизация "Скуби-Ду"
Новая экранизация "Скуби-Ду" / Twitter /@wbpictures

Кинокомпания Warner Bros Pictures поделилась дебютным трейлером будущего мультфильма. Судя по всему, он выйдет в популярном сегодня 3D. Персонажам заметно изменили внешность. Новая экранизация рассказывает о первой встрече Скуби и Шэгги, которым суждено стать неразлучными друзьями.

Новый мультфильм "Скуби-Ду" рассказывает историю знакомства Скуби и Шэгги. А также о том, как они встретились с юными сыщиками Фредом, Велмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc. В центре сюжета предстают члены корпорации "Тайна", объединяющиеся с другими персонажами известной экранной вселенной, чтобы остановить Дика Дастардли от уничтожения мира.

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Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор – попытку выпустить в мир собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный "собакалипсис".

Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и судьбу более эпическую, чем кто-либо мог представить.

Премьера назначена на 14 мая 2020 года.

Смотрите трейлер мультфильма "Скуби-Ду" онлайн:

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
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