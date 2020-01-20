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Как бы Катя Осадчая выглядела с темными волосами: яркое перевоплощение ведущей

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Екатерина Осадчая / Instagram / @kosadcha

Все поклонники привыкли видеть телеведущую Екатерину Осадчую со светлыми волосами. Однако и она любит экспериментировать с имиджем и показала, как бы выглядела в образе брюнетки.

Соответствующим роликом телезвезда поделилась с поклонниками на инстаграм-странице. Екатерина Осадчая примерила парик с темными короткими волосами, что напоминало стиль Умы Турман в культовой киноленте "Криминальное чтиво". Блестящее платье, макияж с акцентом на глаза и украшения завершили неожиданный образ ведущей.

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Уже в заметке Катя Осадчая призналась, что никогда бы не решилась перекрасить волосы в другой цвет. Однако для перевоплощений она охотно использует парики, чтобы на один вечер предстать перед камерами с совершенно другим видом.

Как превратиться в брюнетку за несколько секунд. Никогда не красила волосы, если эксперименты, то такие,
– написала она к ролику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Как известно, светлые волосы давно стали своеобразной визитной карточкой телезвезды. Обычно Катя Осадчая делает локоны или прически для публичных выходов. А вот на съемках телепрограммы "Светская жизнь" звезда охотно примеряет разные шляпки и головные уборы, которые уже стали частью ее сценического имиджа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Катя Осадчая Красота
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