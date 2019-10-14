Как бы Тина Кароль выглядела в сериале "Симпсоны": смешное фото

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Тину Кароль нарисовали в стиле сериала "Симпсоны"
Тину Кароль нарисовали в стиле сериала "Симпсоны" / Instagram / @tina_karol

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль вдохновляет многих на творческие проекты. На днях отечественная художница решила поэкспериментировать и показать, как артистка выглядела бы в образе персонажей "Симпсоны".

Соответствующее фото разместили поклонники Тины Кароль на странице их фан-группы в инстаграме. Автором картины стала художница Маргарита Фелис, которую вдохновил выход артистки в эфире "Танцев со звездами 2019". Перед зрителями украинская знаменитость появилась в роскошном вечернем платье цвета фуксии. Именно в таком наряде Тина Кароль неожиданно примерила образ героев мультсериала "Симпсоны".

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По словам художницы, на создание картинки она потратила около 5 часов, используя графический редактор Photoshop. Результат ошеломил поклонников Тины Кароль, которые уже засыпали работу одобрительными отзывами.

Тина Кароль в образе "Симпсонов" / Instagram / @_fantina

Как оказалось, Тина Кароль – не единственная звезда, которая появилась на полотнах перспективной художницы. Девушка нарисовала и участников группы The Hardkiss в образах сериала "Симпсоны". Вдохновил ее новый клип коллектива на песню "Жива", который музыканты сняли в стиле вампирской саги.


Группа The Hardkiss в образах сериала "Симпсоны" / Instagram / @margaritafelis

Что такое "Симпсоны"?Это популярный анимационный сериал, который создала американская кинокомпания Fox. В "Симпсонах" с юмором показали жизнь обычной американской семьи. Главные герои Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги – всегда попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Тина Кароль LifeStyle
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