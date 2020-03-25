Как бы выглядели знаменитые логотипы в стиле карантина: оригинальный фотопроект

Чего только не придумать, когда стоишь в очереди в супермаркете. Так, украинский дизайнер Гоша Космо решил показать знаменитые логотипы брендов в стиле карантина.

Как он рассказал порталу AIN, идея для фотопроекта пришла, когда столичный дизайнер стоял в очереди в супермаркете "Ашан". Глядя на логотип сети магазинов, Гоша Космо захотел расставить буквы на безопасное расстояние. Результаты своей работы он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Каждый реагирует на карантин и пандемию по-своему: кто-то покупает гречку, кто-то шутит в твиттере, артисты дают онлайн-концерты. Как дизайнер, я открыл фотошоп и немного покреативил. Кроме иронии, это еще и хороший способ напомнить об очевидных правилах безопасности,

– объяснил автор фотопроекта.

Сейчас в коллекции Гоши Космо есть десятки логотипов, где он привлек медицинские маски, или указал на важность самоизоляции. Тонкий юмор дизайнера уже полюбили сотни людей.



Как бы выглядели знаменитые логотипы в стиле карантина / Facebook / @goshakosmo

Кроме этого, Гоша Космо рассмешил подписчиков блога сменой обложек известных книг. Фото он тоже сделал в стиле карантина.

"Карантинный" креатив / Facebook / @goshakosmo



Обложки книг в стиле карантина / Facebook / @goshakosmo

Фотопроект киевского дизайнера / Facebook / @goshakosmo

По последним данным, карантин в Украине продлят еще на 30 дней. Кабинет Министров решил ввести режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Из-за пандемии коронавируса будут оставаться закрытыми ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры. Кроме этого, будет действовать запрет на железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское сообщение.