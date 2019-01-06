Как чувствует себя Дзидзьо после нападения в Киеве: новые подробности

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который стал жертвой нападения в столице 28 декабря, сообщил, что до сих пор находится в больнице.

Об этом певец рассказал в эфире "Сніданку з 1+1". По словам артиста, он проведет под наблюдением врачей еще примерно 1,5 месяца. А реабилитация займет еще минимум полмесяца.

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Дзидзьо добавил, ему повредили ухо, в котором он обычно держит ушной монитор во время выступлений.

К этому надо очень осторожно относиться. Нужно, чтобы зажило. Потому что если неправильно заживет, может попасть инфекция и могут быть проблемы. Поэтому Новый год и Рождество я провел в больнице, чтобы потом было лучше... А поменять ухо – это то же самое, что научиться левой рукой писать. То есть это привычка. Но не переживайте, ухо заживет, все будет хорошо,

– подчеркнул он.

Пока неизвестно, когда возобновятся концерты певца. Но Михаил уверяет, что об этом можно будет подумать, когда его рана заживет.

"У нас есть все доказательства, видеоматериалы – все для того, чтобы осветить это и показать, чтобы в Украине такого не происходило. 2019 год, у нас два Майдана, ребята воюют в АТО, и чтобы здесь такое происходило – такого просто не может быть. И мы покажем это специально, чтобы этого не было в Украине", – заявил Дзидзьо.

Кроме того, на днях артист опубликовал видео на своей странице в Instagram, в котором он впервые спел после нападения. Этим Дзиздьо поздравил поклонников с Рождеством.

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, вероятный инициатор нападения, Михаил Мишков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турка, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мишков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Затем мужчина приехал в офис "Хит ФМ", чтобы разобраться с ситуацией.



В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому и соглашение, которым апеллирует Мишков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.