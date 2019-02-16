Как детское шампанское: жюри о выступлении Ivan NAVI на Нацотборе Евровидения-2019

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Евровидение-2019
Евровидение-2019 / Instagram / @eurovision.ua

В субботу, 16 февраля, в Украине проходит второй полуфинал Национального отбора к Евровидению-2019. Первым, кто спел на сцене и поборолся за место в финале, стал львовский певец Ivan NAVI.

Открыл второй полуфинал Нацотбора Ivan NAVI песней, которая называется All For The Love.

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Ранее в интервью LifeStyle 24 артист признался, что особенно хочет услышать оценку Андрея Данилко.

"Если Джамала оценивает больше вокал, а Евгений Филатов – музыкальную составляющую песни, то комментарии Андрея Данилко более объемные. Он говорит одновременно и об общем впечатлении, и обращает внимание на много деталей", – объяснял он.

После выступления звездные члены жюри похвалили Ивана за прекрасное начало. Андрей Данилко отметил, что выступление было легким, как детское шампанское. Однако артист добавил, что его песня похожа в исполнении западных звезд.

"А где же Ivan NAVI?"– спросил Данилко у полуфиналиста Нацотбора.

Ivan NAVI – All For The Love: смотрите видео выступления на Нацотборе Евровидения-2019

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Евровидение
Источник: LifeStyle 24
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