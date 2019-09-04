Как две капли: дочь Милы Йовович снялась в фотосессии для журнала и поразила сходством с мамой

Старшая дочь популярной голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала Jalous.

Об этом Йовович сообщила на своей странице в Instagram. Интересно то, что сама Мила, которая ранее успешно работала моделью, также снималась для издания Jalous в 90-х.

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В подписи знаменитость заявила, что очень гордится своей 11-летней дочерью и тем, что она идет по ее стопам. В комментариях поклонники актрисы выразили поздравления девочке и начали обсуждать, что Эвер является маленькой копией Йовович.

На самом деле эта история очень личная для меня, потому что в 90-х я сама снималась для французской версии этого журнала. И она идет по моим стопам. Мне очень понравилось ее интервью. Такая умная, проницательная, заботливая девочка! Не могу дождаться, когда журнал появится в киосках и вы сами все увидите,

– заявила голливудская звезда украинского происхождения.



Дочь Милы Йовович Эвер / Jalous



Мила Йовович / Jalous



Дочь Милы Йовович Эвер / Jalous



Дочь Милы Йовович Эвер / Jalous

К слову, совсем скоро в семье Йовович состоится долгожданное пополнение! Актриса беременна третьим ребенком от мужа, режиссера Пола Андерсона и это будет девочка.