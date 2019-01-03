Как две капли: фото девушки Бруклина Бекхэма сравнили с его звездной мамой

В сети не перестают обсуждать новые отношения старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм – 19-летнего Бруклина. Любознательные поклонники заметили невероятное сходство модели Ханы Кросс с дизайнером.

Бруклин Бекхэм изрядно удивил поклонников своей звездной семьи, ведь на Новый год он познакомил своих родителей с новой девушкой – 21-летней моделью Ханой Кросс.

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Впоследствии влюбленный фотограф в своем блоге опубликовал милые кадры, сделанные во время совместного отдыха с манекенщицей. Перед камерой позировал как сам сын супругов Бекхэмов, так и Хана Кросс. Серию снимков он подписал сердечком, что может свидетельствовать о пылких чувствах к девушке.

Черно-белые снимки из Западного Голливуда сразу же ошеломили сеть. Но не чувства пары настолько поразили пользователей сети, а невероятное сходство Ханы Кросс и Виктории Бекхэм. "Она выглядит, как твоя мама", "Сначала я думала, что это Виктория", "Красивая девушка, но очень похожая на Викторию", "Все по Фрейду: мама – эффектная брюнетка, и девушка такая же", – отметили пользователи в сети.

Викторию Бекхэм сравнили с девушкой ее старшего сына / Instagram / @breathingforbeckham