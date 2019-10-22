Как две капли: Маша Ефросинина очаровала сеть снимком с дочерью

34 Читати новину українською
Маша Ефросинина с дочерью Наной
Маша Ефросинина с дочерью Наной / Instagram / @mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая отправилась на отдых в Мексику, показала поклонникам фото со своей 15-летней дочерью Наной.

О своем далеком путешествии Ефросинина написала на странице в Инстаграм. Звезда отметила, что она полетела в Мексику с дочерью и мужем Тимуром. Младшего 5-летнего сына Александра супруги не взяли.

Читайте также: Чрезвычайно женственная: Маша Ефросинина впервые опубликовала фото без белья

Мы не взяли Саньку, так что он вроде и сам понял, как важно сейчас нас отпустить втроем. Ведь он вряд ли вспомнит эту поездку. А вот наша девочка (Нана, – LifeStyle 24) уже запомнит ее на всю жизнь!
– объяснила Маша отсутствие сына в семейном путешествии.

Звездная мама опубликовала совместное фото с Наной. Подписчики в сети были ошеломлены их сходством.

В подписи телеведущая дала советы, что можно делать во время долгого перелета. К слову, дорога из Украины в Мексику составляет около 18 часов. Маша Ефросинина рекомендует взять с собой книгу, чтобы читать в дороге, выпить 5 мг мелатонина и проспать некоторое время или смотреть фильмы.

 

На новом фото Маша Ефросинина позирует в платье длины макси зеленого оттенка. Телеведущая дополнила свой образ клатчем в тон и удобной обувью без каблуков.

 

 

blog_ava
В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
сегодня
19316
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Мексика Звездные дети Маша Ефросинина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
сегодня 17:03 Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1965
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
сегодня 16:02 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 3697
Осенние фотосессии украинских звезд, которые покорили сеть
сегодня 09:21 Осенние фотосессии украинских звезд, которые покорили сеть
Юлія Михайлова 320
Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
21 октября 16:48 Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
Юлія Михайлова 650
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
21 октября 16:23 Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
Квітослава Туз 385
Новости
Больше новостей
Залиште відгук