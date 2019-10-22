Как две капли: Маша Ефросинина очаровала сеть снимком с дочерью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая отправилась на отдых в Мексику, показала поклонникам фото со своей 15-летней дочерью Наной.

О своем далеком путешествии Ефросинина написала на странице в Инстаграм. Звезда отметила, что она полетела в Мексику с дочерью и мужем Тимуром. Младшего 5-летнего сына Александра супруги не взяли.

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Мы не взяли Саньку, так что он вроде и сам понял, как важно сейчас нас отпустить втроем. Ведь он вряд ли вспомнит эту поездку. А вот наша девочка (Нана, – LifeStyle 24) уже запомнит ее на всю жизнь!

– объяснила Маша отсутствие сына в семейном путешествии.

Звездная мама опубликовала совместное фото с Наной. Подписчики в сети были ошеломлены их сходством.

В подписи телеведущая дала советы, что можно делать во время долгого перелета. К слову, дорога из Украины в Мексику составляет около 18 часов. Маша Ефросинина рекомендует взять с собой книгу, чтобы читать в дороге, выпить 5 мг мелатонина и проспать некоторое время или смотреть фильмы.

На новом фото Маша Ефросинина позирует в платье длины макси зеленого оттенка. Телеведущая дополнила свой образ клатчем в тон и удобной обувью без каблуков.