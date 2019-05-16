Как две капли воды: кадры из фильмов, которые повторяют картины известных художников

25-летний писатель и режиссер Вугар Эфенди создал проект Film Meets Art, в котором собрал кадры из фильмов, которые дублируют картины знаменитых художников.

Идея Эфенди – продемонстрировать, как тесно между собой связаны разные виды искусства и исследовать влияние друг на друга даже через века.

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"Живопись вдохновляет кино, кино вдохновляет живопись. Как любитель обоих, я просто хотел заглянуть в фильмы, режиссеры которых вдохновлялись известными картинами на протяжении всей истории", – пояснил Эфенди.

"Рождение Венеры" Сандро Боттичелли VS "Приключения барона Мюнхгаузена" Терри Гиллиама

"Тайная вечеря" Леонардо да Винчи VS "Врожденный порок" Пола Томаса Андерсона

"Офелия" Джона Эверетта Милле VS "Меланхолия" Ларса фон Триера

"Остров Принца Эдуарда" Алекса Колвилла VS "Королевство полной луны" Уэса Андерсона

"Архитектура при свете Луны" Рене Магритта VS "Шоу Трумана" Питера Вера

"Слоны" Сальвадора Дали VS "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера

"Рассвет" Одда Нердрума VS "Клетка" Тарсема Сингха

"Бонапарт на Сен-Бернарском перевале" Жака-Луи Давида VS "Мария-Антуанетта" Софии Копполы

"Аббатство в дубовом лесу" Каспара Давида Фридриха VS "Легенда Хью Гласса" Алехандро Гонсалеса Иньярриту

"Смерть Марата" Жака-Луи Давида VS "О Шмидте" Александра Пэйна