Как двойники: голливудские актеры, которых можно перепутать

Каждый актер Голливуда выстраивает карьеру так, чтобы его имя знал весь мир. Однако некоторые звезды настолько похожи между собой, что их легко можно перепутать на красной дорожке. При этом эти актеры не являются братьями или сестрами, что еще больше поражает.

Журналисты LifeStyle 24 внимательно просмотрели фото представителей Голливуда и были поражены от сходства некоторых звезд. Натали Портман или Кира Найтли, Кэти Перри или Зои Дешанель, Рэйф Файнз или Брэдли Купер – иногда этих знаменитостей сложно отличить. Не верите – убедитесь в подборке фото. Смотрите также: Как сейчас выглядят звезды украинского сериала "Роксолана": ностальгические фото Брэдли Купер и Рейф Файнз Том Гиддлстон и Джаред Лето Кира Найтли и Натали Портман Кэти Перри и Зои Дешанель Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган Логан Маршал-Грин и Том Харди Иванна Сахно и Элизабет Олсен Скот Вулф и Майкл Джей Фокс Хит Леджер и Джозеф Гордон-Левитт Айла Фишер и Эми Адамс