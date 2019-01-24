Как Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о новом романе Брэда Питта: неожиданные данные

Актриса Дженнифер Энистон, которая 13 лет назад разорвала отношения с Брэдом Питтом, до сих пор привлекает внимание СМИ своим отношением к голливудскому красавцу. Журналисты даже предполагали, что пара снова восстановит отношения.

Но несмотря на все предположения недавно стало известно, что сердце Брэда Питта покорила другая голливудская блондинка. После развода с Анджелиной Джоли актер погрузился в новые отношения с Шарлиз Терон. Пара уже давно знакома, однако только сейчас они тайно начали встречаться.

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Такая новость быстро разлетелась во всех СМИ. Информация стала известна и экс-жене Брэда Питта – Дженнифер Энистон. Видимо, звезда не оправдала ожиданий западных таблоидов, ведь, по словам инсайдеров, она уже давно не следит за личной жизнью Брэда Питта, поэтому ей безразлично, кто стал новой пассией супруга. Об этом инсайдеры рассказали Hollywood Life.

Джен совершенно не беспокоят новости о его романе с Шарлиз Терон. Она движется вперед и не уделяет внимания ни одному из своих бывших. Их любовь закончилась давно,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники отметили, что Дженнифер Энистон полностью сосредоточена на своей карьере. Звезда завершает съемки в нескольких фильмах и уделяет много внимания новому телевизионному проекту, который может повторить успех сериала "Друзья".

"Сейчас Джен занята съемками и новым телевизионным проектом. Поэтому для нее Брэд – это дело прошлого и все, что он делает в своей жизни, теперь только его выбор", – добавил инсайдер.

Напомним, что в течение 2 лет Брэд Питт и Анджелина Джоли были в эпицентре громких новостей. Пара никак не могла согласовать вопрос о разводе. Больше всего споров у актеров возникало из-за опеки над их 6 детьми. После того, как Брэд Питт заявил о возможной психологической травме потомков, Джоли все же приняла все условия и закрыла вопрос развода. Уже в начале декабря 2018 года пара подписала соглашение, согласно которому Брэд Питт и Анджелина Джоли имеют равные права в воспитании их потомков.