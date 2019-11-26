Как Джессика Бил отреагировала на вероятную измену Тимберлейка

39 Читати новину українською
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Instagram / @jessicabiel

Американская актриса Джессика Бил решила не устраивать сцен ревности после предполагаемой измены своего мужа и гордо появилась на улицах Лос-Анджелеса с обручальным кольцом на руке.

23 ноября голливудского актера заприметили за нежностями с актрисой Алишей Уэйнрайт. Звезды были на вечеринке после съемочного дня фильма "Палмер" (Palmer), где они исполняют главные роли. Актеры держались за руки, пробовали напитки и нежно смотрели друг на друга.

Читайте также: Джастина Тимберлейка заподозрили в измене: реакция представителя актера

 

После снимков папарацци, обнародованных в сети, представители Тимберлейка и Уэйнрайт поспешили подчеркнуть, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения, и после вечеринки они нигде не уединялись.

Похоже, Джессика решила не разрушать свой показательный брак с актером, следовательно, по словам инсайдеров, прошла мимо скандала. Сейчас между ними нет никаких конфликтов или скандалов. 25 ноября ее заметили на улицах Лос-Анджелеса, где звезда была в прекрасном настроении и с обручальным кольцом на руке.

"Их брак выживет. Тимберлейк чувствует себя виноватым, а Джессика очень дружелюбна к нему, и он знает, как ему повезло. Он говорит, что это не имеет большого значения, ведь все они тусуются вместе, и это конец истории", – сообщил инсайдер издания ENews!

Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
сегодня
2244
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
25 ноября 16:20 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 125
"Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
25 ноября 14:04 "Идеальная ложь": кошки-мышки на пенсии
Юлія Ліпенцева 186
Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
25 ноября 12:31 Истории самых известных голливудских звезд, которые пережили насилие
Марта Вересюк 259
"Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
25 ноября 12:18 "Обратный отсчет": фильм о смертельном мобильном приложении
Юлія Ліпенцева 94
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
25 ноября 11:10 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 18021
Новости
Больше новостей
Залиште відгук