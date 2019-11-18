Как Елена Зеленская готовится к международным поездкам: откровенное признание первой леди

Елена Зеленская стала главной звездой нового выпуска Vogue. В общении с журналистами она рассказала о работе первой леди, своих инициативах, которые планирует ввести, и опыте зарубежных коллег. Не обошла она вопросы и о гардеробе, который каждый раз поражает украинцев.

Как рассказала первая леди журналистам Vogue, она – не публичный человек и предпочла бы оставаться за кадром. Однако Елена Зеленская хочет поддержать своего мужа, поэтому каждый раз сопровождает его на официальных мероприятиях и в международных поездках.

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"Я могла бы жить обычной жизнью и в дальнейшем, оградив себя от проблем и информационных нападений, однако захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом. В том числе и физически: например, стоять бок-о-бок во время официальных визитов, позируя фотографам со всего мира, – и не испортить кадр", – рассказала Елена Зеленская.

Прокомментировала первая леди и наряд для особого события – интронации японского императора Нарухито. Желтое платье, которое для нее пошил дизайнер Иван Фролов, вызвало оживленное обсуждение в сети и СМИ. Многие комментаторы отметили, что наряд нарушал традиции Японии. Однако все заявления хейтеров опровергли представители посольства государства, которые публично поблагодарили президентскую чету за визит и за соблюдение дресс-кода. В то же время Елена Зеленская призналась, что за рубежом ее часто спрашивают об авторах ее одежды.

За границей часто спрашивают, кто автор моего костюма, — и мне приятно открывать миру украинских дизайнеров,

– отметила первая леди.



Елена Зеленская в Японии / Прессслужба дизайнера

Кроме этого, Елена Зеленская рассказала, как она подбирает одежду для важных событий. По ее словам, перед международной поездкой МИД посылает протокольную форму, в которой прописаны все детали путешествия. Так было и с поездкой в Японию, поэтому перед пошивом платья первая леди и дизайнер Иван Фролов ознакомились с церемониальным протоколом. На выбор Елене Зеленской модельер предложил 5 эскизов, поэтому супруга президента сама выбирала для себя наряды.

"Наша команда хорошо подготовилась, мы изучили японский церемониальный протокол. Главным требованием было соответствие цвета и сезона, поэтому мы остановились на пастельно-желтом наряде для дневной церемонии и пастельно-голубом для ужина", – рассказал Иван Фролов.

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Интересно, что Елена Зеленская не впервые обращалась к отечественным дизайнерам. Все потому, что в каждом выходе первая леди стремится рассказать о государстве и об украинских дизайнерах. В Брюсселе она показала бежевый штанный костюм от SIX, на встрече с Бриджит Макрон-наряд от ELENAREVA. Кроме этого, Елена Зеленская представала перед камерами в изделиях Vita Kin и Lake Studio.

Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже у меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так известен, – как приятно открывать миру украинских дизайнеров,

– добавила Елена Зеленская.



Елена Зеленская и Бриджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official



Эффектний образ Елены Зеленской в США / Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская и Сара Нетаньяху / Instagram / @olenazelenska_official