Как Голодомор и преступления Сталина показали в киноленте "Цена правды": сеть взорвал трейлер

Авторы исторического триллера "Цена правды" завершают последние приготовления к выходу фильма на широкий экран. Чтобы подогреть интерес зрителей, в сети опубликовали первый официальный трейлер.

Ролик появился на ютубе 24 сентября и за считанные часы после публикации получил более 300 тысяч просмотров. Не меньший успех имели фрагменты киноленты "Цена правды", которые ранее были опубликованы изданием Variety.

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По сюжету исторической киноленты, журналист Гарет Джонс отправился в Советский Союз в 1933 году. Его целью было разоблачение преступлений сталинского режима и освещение темы Голодомора в Украине. Журналисту удалось сделать уникальные кадры, которые подтверждали жуткие факты массового убийства. Однако цена правды может быть высокой.

Зрительское кино – это не только кино, которое развлекает, но и то, которое простым языком может донести важные истины. Фильм "Цена правды" рассказывает историю смелого человека, журналиста Гарета Джонса, который бросил вызов системе и заплатил за правду самую высокую цену. Я уверен, что картина не оставит никого равнодушным,

– рассказал Роман Мартыненко, руководитель MMD UA.

Известно, что режиссером киноленты выступила номинант на премию “Оскар” Агнешка Холланд. "Цена правды" стала совместной работой Украины (Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино), Польши (Film Produkcja при поддержке Polish Film Institute) и Великобритании (Jones Boy Film). Съемки в основном проходили в Украине, а для одного из кадров режиссеры вынуждены были перекрыть центральную площадь в Харькове.

"Фильм "Цена правды" – это мощный, и невероятно важный для украинского и мирового зрителя фильм. Ведь в эпоху информационных фейков и постправды мы должны прежде всего сами оставаться настоящими и стремиться к истине, как это делал главный герой Гарет Джонс. Поэтому важно, что в этой истории мы можем увидеть много параллелей с современностью", – отметил продюсер Егор Олесов.

Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют бешеный успех, ведь ее уже заметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы".

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