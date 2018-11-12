Как и где праздновал свой день рождения Леонардо Ди Каприо: интересные подробности

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Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо / Instagram/ @leonardodicaprio

В воскресенье, 11 ноября, оскароносному американскому актеру Леонардо Ди Каприо исполнилось 44 года. Однако праздновать он начал еще в пятницу, 9 ноября. Количество приглашенных на его праздник достигало цифры 500!

Для празднования своего дня рождения Леонардо выбрал одно из самых дорогих и престижных мест в Лос-Анджелесе – частный клуб Spring Place.

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Перед огромной вечеринкой на полтысячи человек состоялся праздничный ужин на пятьдесят человек на крыше клуба. В список приглашенных входили Бейонсе и Jay-Z, Роберт де Ниро, Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Ларри Дэвид, Рита Ора, Дженнифер Энистон и многие другие.

На празднике играли известные всем хиты Бейонсе и Jay-Z в то время, когда они сидели прямо у сцены и просто отдыхали. Тони Ромо и Чейс Кроуфорд отвечали за веселую атмосферу – танцевали посреди танцевальной площадки и много шутили.

Как сообщают иностранные СМИ, Брэд Питт на вечеринку не пришел. Вероятно, это связано с присутствием бывшей жены Дженнифер Энистон.

Теги: LifeStyle Голливуд Леонардо Ди Каприо
Источник: people.com
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