Как избавиться от отеков лица утром: эффективные советы от Аниты Луценко

Ежедневно тысячи украинских красавиц жалуются на отеки лица утром. Как с ними бороться – рассказала фитнес-тренер Анита Луценко, которая на собственном опыте вывела эффективные советы.

Анита Луценко – не только успешный тренер, но и блогер. В сети она дает советы своим ученицам и подписчикам относительно здорового питания, физических нагрузок и диет.

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На днях фитнес-тренер поделилась эффективным рецептом, как избавиться от отеков лица утром. По словам Аниты Луценко, каждому человеку следует отрегулировать питьевой режим, ведь именно он напрямую влияет на вид кожи. Нормой считаются 5 стаканов не холодной воды. Когда же отеки лица наблюдаются сразу после пробуждения, тогда не стоит пить воду за 2 – 3 часа до сна.

Кроме этого, Анита Луценко советует обратить внимание на количество соленой пищи и физические нагрузки, которые выполняются в течение дня.

Обратите внимание сколько соленого вы едите, нет ли недостатка в чистой воде в течение дня. Если же тренируетесь, то чем больше потеете, тем больше пейте. Но мелкими глотками,

– посоветовала Анита Луценко.

Сама же фитнес-тренер может быть примером для подражания. Анита Луценко тщательно подбирает продукты в свой рацион и каждый раз предстает перед камерами с идеально ровной и здоровой кожей лица.