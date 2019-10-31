Как изменилась Слава Каминская за 10 лет: фото до и после пластики

Солистка поп-группы "НеАнгелы" поделилась архивными фото, которые были сделаны во время съемок клипа на песню "Я знаю это ты". Певица рассказала, что уже не помнит себя такой. Это было около 10 лет назад.

Свои старые черно-белые фотографии Слава Каминская опубликовала на странице в инстаграме.

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"Я знаю это ты" – пели мы в песне. Но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры,

– прокомментировала Слава Каминская в подписи к сообщению.

Певица и раньше не скрывала того, что корректировала свою внешность. Она призналась, что делала пластику лица еще задолго до женитьбы со своим мужем-хирургом.

Слава Каминская до и после пластики / Instagram / @babaslavka

Первая пластическая операция была – грудь. Ну как, каждая женщина хочет чувствовать себя уверенной. Если чего-то не хватает для уверенности, а мне не хватало тогда объема, я говорю – где природа отдохнула, нам всегда поможет врач,

– призналась Слава Каминская в передаче "Звездный путь".

Кроме того, певица раз в полгода делает инъекции ботокса. Аргументирует это тем, что борется с мимическими морщинами, ведь у нее очень развитая мимика. Звезда также прибегала к интервальному голоданию. Именно такой подход к питанию и регулярные занятия спортом помогают ей бороться с лишними килограммами.



Слава Каминская демонстрирует свою замечательную форму / Instagram /@babaslavka

Напомним, что в июне этого года Эдгар Каминский подал на развод с певицей после пяти лет брака. Они совместно воспитывали двух детей: 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.