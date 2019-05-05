Как изменились актеры "Беверли Хиллз, 90210" за 30 лет: фотосравнение

Продолжение популярного сериала 90-х годов "Беверли-Хиллз, 90210" выйдет на экраны уже этим летом. Недавно стало известно, что в нем появятся почти все актеры оригинального основного состава.

Впервые сериал появился на экранах в 1990 году, но ожидаемой известности тогда не получил. Поэтому продюсеры решили сделать "ход конем" и показали специальный "летний сезон" в 1991 году.

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Подростки, у которых на каникулах была возможность посмотреть "Беверли-Хиллз", были в восторге от героев и перипетий сериала. В нем было все: первая любовь, дружба, измена, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Сериал раскрывал темы секса, гомофобии, насилия, алкоголизма, наркомании, жестокого обращения в семье, расизма, антисемитизма, ранней беременности и заболевания СПИДом.

По словам создателей киноленты, продолжение сериала будет основано на реальной жизни самих актеров – как они провели последние 30 лет.

Джейсон Пристли

Он сыграл главного героя "Беверли-Хиллз" Брендона Уолша. Ему был всего 21 год – и за короткий период времени из начинающего актера Джейсон превратился в любимца миллионов девушек во всем мире.

Актер проработал в сериале на протяжении всех 10 лет его существования. К 1998 году Пристли был актером и режиссером отдельных серий, а потом пересел в кресло исполнительного продюсера вплоть до 2000 года.

Шеннен Доэрти

В 19 лет она получила роль Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз".

Шеннен стала первой актрисой, которая покинула проект. Это произошло в четвертом сезоне из-за разногласий, возникших у Доэрти с создателями и актерами сериала. Уже тогда пошли слухи о сложном характере Доэрти. Свой беспокойный характер Доэрти смогла реализовать во множестве телевизионных проектов.

В 2015 году у актрисы был диагностирован рак молочной железы. Через два года она сообщила о ремиссии. Это позволило ей принять участие в продолжении съемок знаменитого сериала. Сейчас актрисе 48 лет, она в третий раз замужем за фотографом Куртом Исваренко.

Дженни Гарт

Сейчас исполнительнице роли избалованной красавицы Келли Тейлор 47 лет. В 18 лет Дженни Гарт первой утвердили на роль в "Беверли-Хиллз". Вместе с Ианом Зирингом, Тори Спеллинг и Брайаном Остином Грином она снималась в сериале на протяжении всех его сезонов. За свою работу актриса получила премию Young Artist Awards в номинации "Лучшая молодая актриса на телевидении".

После завершения сериала Гарт снялась в нескольких телевизионных и полнометражных фильмах. В конце 2018 года третий брак Дженни Гарт с актером Дэйвом Абрамсом был на грани краха, но уже в январе 2019 года пара объявила о воссоединении. Актриса воспитывает троих дочерей от первого мужа.

Тори Спеллинг

Дочь продюсера сериала Аарона Спеллинга в 17 лет получила роль Донны Мартин – наивной и доброй девушки, подруги самой популярной ученицы в школе, которую сыграла Дженни Гарт. Актрисы, кстати, остаются подругами в реальной жизни.

После окончания съемок в "Беверли-Хиллз" Торри Спеллинг пробовала свои силы в большом кино, снялась во многих фильмах. А в 2007 году актриса получила сан священника, который может венчать гей-пары. Спеллинг также запустила собственную линию ювелирных украшений и совместно с Хилари Лифтин выпустила книгу "sTORI Telling", которая возглавила список бестселлеров New York Times и была названа лучшей автобиографией знаменитости в 2009 году.

Сейчас 55-летняя актриса вместе с мужем воспитывает пятерых детей, младшему из которых всего два года.

Иан Зиринг

К моменту получения роли Стива Сандерса в "Беверли-Хиллз" 26-летний Иан уже имел опыт работы на радио и телевидении. Сначала он пробовал свои силы в качестве главного персонажа – Брендона, но сыграл роль его друга – парня из богатой семьи, немного избалованного и раскованного, но верного и преданного близким людям.

Как и все персонажи, прошедшие путь от первой до последней серии, герой Зиринга значительно изменился, развив в себе множество положительных черт. Сейчас актеру 55 лет, он живет в Лос-Анджелесе, женат на медсестре Эрин Кристи Людвиг и воспитывает двух дочерей – Мики и Пенну.

Брайан Остин Грин

В 17 лет он сыграл Дэвида Сильвера – ученика младших классов престижной школы в Беверли-Хиллз, который стремится дружить с крутыми старшеклассниками. Эта роль сделала его знаменитым на весь мир.

После "Беверли-Хиллз" актер исполнял второстепенные роли в различных сериалах и даже пробовал себя в исполнении рэпа, но его альбом One Stop Carnival успеха не имел.

На съемках сериала "Надежда и вера" Грин познакомился со своей будущей женой актрисой Меган Фокс, которая моложе него на 13 лет. Пара до сих пор вместе, у них трое общих детей.

Габриэль Картерис

Она воплотила на экране образ редактора школьной газеты Андреу Цукерман, безнадежно влюбленную в главного героя Брэндона Уолша. Картерис была самой возрастной из всех актеров, которых утвердили на главные роли в "Беверли-Хиллз". На момент начала съемки ей исполнилось 29 лет.

В марте 2016 года Картерис стала президентом Гильдии актеров США. Эту должность когда-то занимал Рональд Рейган, будущий 40-й президент США. В свои 58 лет актриса замужем и воспитывает двух дочерей – Келси и Молли.

Люк Перри

Он единственный из прославленной восьмерки главных героев "Беверли-Хиллз", кого не будет в продолжении сериала, поскольку 19 марта 2019 года актера не стало из-за осложнений, вызванных инсультом. Ему было всего 52 года.

В сериале "Беверли Хилз" он сыграл Дилана Маккея – классического плохого парня, в которого влюблялись не только экранные героини, но и поклонницы сериала.

Актер снялся во многих фильмах и сериалах. Свою последнюю роль Перри исполнил в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Премьера картины запланирована на июль этого года.