Как изменились знаменитости за годы: забавные фотосравнения

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Леди Гага
Леди Гага / Instagram / @photo_time_traveling

Диджитал-художник из Голландии Ард Гелинг (Ard Gelinck) оригинально интерпретировал флешмоб, который стал популярным среди звезд в сети, #10yearschallenge.

Так, Ард публикует на своей странице в Instagram оригинальные коллажи знаменитостей, которые якобы позируют на фото с собой в молодости.

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Понравилась такая юмористическая инициатива художника и самым артистам, которые начали делать "репосты" фотографий на свои персональные аккаунты.

Посмотрите на примеры работ Арда Гелинга:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости
Источник: 24 канал
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