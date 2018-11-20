Как изменились знаменитости за годы: забавные фотосравнения
Диджитал-художник из Голландии Ард Гелинг (Ard Gelinck) оригинально интерпретировал флешмоб, который стал популярным среди звезд в сети, #10yearschallenge.
Так, Ард публикует на своей странице в Instagram оригинальные коллажи знаменитостей, которые якобы позируют на фото с собой в молодости.
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Понравилась такая юмористическая инициатива художника и самым артистам, которые начали делать "репосты" фотографий на свои персональные аккаунты.
Посмотрите на примеры работ Арда Гелинга:
Источник: 24 канал
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