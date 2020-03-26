Как эффективно работать дома: полезные советы от фотографа Сони Плакидюк

Карантин в Украине продлили до 24 апреля. Поэтому тысячи украинцев продолжат работать дома. И как организовать рабочий процесс и не потерять своей производительности – рассказала Соня Плакидюк.

После введения режима карантина многие перестали считать фрилансеров бездельниками, ведь и сами переместили офис в свой дом. Однако из дома работать не так уже и легко, ведь есть соблазн немного больше отдохнуть, уделить время родным или попробовать что-то вкусненькое.

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На помощь украинцам пришла фотограф Соня Плакидюк, которая искусно дополняет портфолио украинских звезд эффектными кадрами. Звезда – фрилансер со стажем, поэтому хорошо знает, как это работать дома. В комментарии "Новому каналу" она поделилась полезными лайфхаками, которые смогут помочь наладить рабочий процесс дома.

Как не потерять производительности дома: советы Сони Плакидюк

► Выработайте режим дня. Обязательно просыпайтесь в одно и то же время, это очень важно. Режим – это лучшее оружие в борьбе с чувством тревоги и плохими мыслями.

► Начинайте день с приятного ритуала. Я, например, каждое утро пью кофе из любимой розовой чашки и делаю лимфодренажный массаж лица после умывания.

► Оборудуйте максимально удобное рабочее место и предупредите родных, что теперь у вас есть кабинет. Если у вас есть ребенок, вовлеките его в игру "офис". Назначьте малыша своим важным помощником и периодически давайте игровые задания (в зависимости от возраста и темперамента). Если ребенка нет, но есть кот, посадите его себе на колени и работайте с удовольствием.

► Планируйте. Стройте план задач не в своей голове, а на бумаге или в телефоне или ноутбуке. Это самый важный пункт! Пишите в план все, что вам нужно сделать в ближайшем будущем. По ходу дела вы поймете, что можете сделать сегодня, а что – перенести на завтра. Но так вы точно ничего не потеряете.

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► Просто начните работать. Самое трудное-это побороть свою лень, но включившись в работу, вы не заметите, как втянетесь. Прочтите весь to-do-list, посмакуйте каждый пункт: тот, который вызывает малейшее чувство отвращения - ваш первенец! Скорее хватайте его и начинайте воплощать в жизнь! Чувство удовлетворения собой скоро победит прокрастинацию (постоянное откладывание важных дел на потом) - доказано опытом.

► Чередуйте дела. У всех разная специфика работы, но важно научиться чередовать процессы. Например, я немного ретуширую снимки, пью кофе, делаю пост для Инстаграма, возвращаюсь к ретуше, мою пол, снова возвращаюсь к Инстаграму и так далее. Таким образом задания не будут вам надоедать.

► Делайте перерывы. Можете танцевать, петь, спорить с телевизором – дома вы не наткнетесь на осуждающие взгляды коллег. Короткие перерывы помогут зарядиться и продолжить работать с новыми силами.

► Старайтесь не отвлекаться на соцсети. Оставьте для этого кровать или диван, а на рабочем месте держите телефон "мордой вниз".

► Если нужно сделать много монотонной, но не слишком скрупулезной работы, смело включайте на фоне любимый, уже просмотренный, сериал. "Родные" голоса будут вас немножко развлекать и создавать видимость, что не совсем вы и на работе, а знание сюжета не даст отвлечься.