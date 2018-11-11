Как эффективно распланировать день: советы Маши Ефросининой

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Как эффективно распланировать день: советы Маши Ефросининой
Как эффективно распланировать день: советы Маши Ефросининой / Фото из свободных источников

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками секретами своей успешности. В частности, звезда призналась, как нужно распланировать свой день, чтобы все успеть.

Маша Ефросинина убеждена: день современной женщины настолько насыщен, что уже не обойтись без планирования. Загруженность звезда сравнила с совокупностью задач NASA. Новая "пятерочка" блогерки рассказала о главных правилах "как все успеть, или как эффективно прожить день".

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Просыпайтесь в одно и то же время

Таким образом, по словам Маши Ефросининой, у человека вырабатывается определенный режим, который помогает не только наладить дела, но и настраивает на эффективный рабочий день.

Посвятите время себе

Несмотря на насыщенность будней посвятите хотя бы час себе. За это время можно расслабиться, заняться тем, что успокаивает и настраивает на продуктивный день. Сама Маша Ефросинина выделяет час утром, когда все ее родные покидают помещение. Тогда телеведущая наслаждается ароматным кофе и обдумывает количество дел, которое должна выполнить.

Планируйте

Речь не идет о глобальных планах на год, или несколько лет. А вот каждый день должен быть заполнен делами, которые необходимо выполнить.

Это очень полезно. Вы можете распланировать все, потом посмотреть, какие у вас планы, заполнить пустоты и тогда все ваши дела будут проходить динамично, четко. Вы не будете отвлекаться на какую-то чушь,
– рассказала Маша Ефросинина.

Не откладывайте неприятные дела

Выполняйте работу, которая не приносит вам удовольствие, или же является неприятной, утром.

Делегируйте обязанности

Пятым пунктом Маши Ефросининой является делегирование обязанностей. Она советует не взваливать все дела на свои плечи, а научиться доверять свои обязанности другим.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "Как эффективно распланировать день":

 

Теги: LifeStyle Маша Ефросинина Советы
Источник: 24 Канал
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