Как эффектно выглядеть в черном платье: потрясающий пример Кейт Аптон

Американская актриса и модель Кейт Аптон сумела привлечь внимание всех журналистов на Венецианском кинофестивале. Знаменитость надела черное платье, подчеркнув стройную фигуру после родов.

Как известно, до 7 сентября в Италии продлится одно из знаковых событий года – Венецианский кинофестиваль. До острова Лидо уже приехало немало голливудских звезд, которые постепенно презентуют фильмы, которые номинированы на престижную награду. Поддерживают коллег их друзья, в частности, знаменитые модели. Среди них – Кейт Аптон.

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Известная манекенщица поразила журналистов эффектным появлением на красной дорожке фильма "Брачная история". Перед камерами она появилась в роскошном приталенном платье от итальянского бренда Twinset. Наряд подчеркнул стройную фигуру Кейт Аптон, которая в ноябре 2018 года впервые стала мамой. Звезда отдала предпочтение волнистым волосам и лаконичному макияжу. Брендовые босоножки от Jimmy Choo завершили ее образ.

Хотя наряд Кейт Аптон был черным и без какого-либо декора, он все же эффектно выделялся среди других на Венецианском фестивале. Актриса и модель смело шагала в нем по красной дорожке, а за кулисами мероприятия приняла участие в пикантной съемке для Twinset.