Как Эмили Ратаковски выглядела в детстве: нежные фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Популярная модель и звезда социальных сетей очаровала поклонникам в социальных сетях снимками, показав, как выглядела в детстве.

Ратаковски опубликовала архивные снимки на своей странице в инстаграме. На первом фото маленькая Эмили лежит на кровати.

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В подписи звезда поинтересовалась, идет ли ей такая прическа с челкой. "Субботние утра. Стоит ли мне сделать челку еще раз?" – добавила модель.

В течение одного дня фотография собрала более 258 тысяч лайков от фанатов и около 600 комментариев.

"Ты всегда выглядишь замечательно", "Да, сделай челку", – пишут пользователи в сети.

Емілі Ратажковскі

Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

На втором детском фото Ратаковски позирует в платье для танцев в балетной позе. Волосы девочки собраны в пучок, а фото имеет лаконичную подпись "Это я".

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
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