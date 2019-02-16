Как это – быть парой и жить вместе: смотрите в комиксах
Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер создала 20 комиксов о том, как это жить вместе.
Она рисует картинки из собственных романтических отношений, пишет Bored Panda.
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Аманда в иллюстрациях показывает, каковы отношения влюбленных, когда они наедине. В большинстве рисунков художница изображает себя рядом с Джои Рудманом:
Мы вместе уже почти три года. Он лучший человек, которого я когда-либо встречала,
– добавила художница.
Аманда отметила, что ее очень восхищает то, как люди ведут себя за закрытыми дверями. "Интимные моменты, которые мы никогда не увидим. Поэтому я рисую их", – добавила женщина.
Аманда хочет, чтобы те, кто смотрит на ее рисунки, чувствовали уверенность и ценили простые моменты в жизни.
Предлагаем просмотреть вам 20 жизненных и честных иллюстраций Аманды Олеандер:
Да, женщины любят готовить для мужчин. Иногда и такое случается
Сколько раз вы засыпали во время просмотра фильма?
Эти игры...
Женщины хотят чтобы мужчины всегда выглядели красиво
Мужчины обожают, когда женщины готовят
Бывало?
Домашние "посиделки" всегда хорошая идея!
Объятия родного человека – бесценно
Такое случалось с каждым
И снова о мужской красоте
Когда выхода нет
Такая серия фотографий тоже есть у каждого
Читать вместе – прекрасно