Как это – быть парой и жить вместе: смотрите в комиксах

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Как это – быть парой и жить вместе: смотрите в комиксах
Как это – быть парой и жить вместе: смотрите в комиксах / boredpanda.com

Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер создала 20 комиксов о том, как это жить вместе.

Она рисует картинки из собственных романтических отношений, пишет Bored Panda.

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Аманда в иллюстрациях показывает, каковы отношения влюбленных, когда они наедине. В большинстве рисунков художница изображает себя рядом с Джои Рудманом:

Мы вместе уже почти три года. Он лучший человек, которого я когда-либо встречала,
– добавила художница.

Аманда отметила, что ее очень восхищает то, как люди ведут себя за закрытыми дверями. "Интимные моменты, которые мы никогда не увидим. Поэтому я рисую их", – добавила женщина.

Аманда хочет, чтобы те, кто смотрит на ее рисунки, чувствовали уверенность и ценили простые моменты в жизни.

Предлагаем просмотреть вам 20 жизненных и честных иллюстраций Аманды Олеандер:

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Теги: Новости Украины Новости США LifeStyle Новости культуры Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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