Как это – быть парой и жить вместе: смотрите в комиксах

Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер создала 20 комиксов о том, как это жить вместе.

Она рисует картинки из собственных романтических отношений, пишет Bored Panda.

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Аманда в иллюстрациях показывает, каковы отношения влюбленных, когда они наедине. В большинстве рисунков художница изображает себя рядом с Джои Рудманом:

Мы вместе уже почти три года. Он лучший человек, которого я когда-либо встречала,

– добавила художница.

Аманда отметила, что ее очень восхищает то, как люди ведут себя за закрытыми дверями. "Интимные моменты, которые мы никогда не увидим. Поэтому я рисую их", – добавила женщина.

Аманда хочет, чтобы те, кто смотрит на ее рисунки, чувствовали уверенность и ценили простые моменты в жизни.

Предлагаем просмотреть вам 20 жизненных и честных иллюстраций Аманды Олеандер:

Да, женщины любят готовить для мужчин. Иногда и такое случается​



Сколько раз вы засыпали во время просмотра фильма?



Эти игры...



Женщины хотят чтобы мужчины всегда выглядели красиво​



Мужчины обожают, когда женщины готовят



Бывало?



Домашние "посиделки" всегда хорошая идея!



Объятия родного человека – бесценно



Такое случалось с каждым​



И снова о мужской красоте



Когда выхода нет



Такая серия фотографий тоже есть у каждого​



Читать вместе – прекрасно