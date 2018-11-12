Как это должно работать? – Эшли Грэм заклеила грудь скотчем,чтобы повторить лайфхак Ким Кардашян

Самая популярная plus-size модель Эшли Грэм испытала на себе лайфхак, который стал популярным благодаря Ким Кардашян.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о своем пикантном лайфхаке: звезда использует малярный скотч, для того, чтобы заклеить грудь и сделать нужную форму.

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Пышнотелая модель Эшли Грэм решила также попробовать трюк со скотчем на себе. Короткое видео об этом она опубликовала на своей странице в Instagram.



Ким Кардашян / Instagram-сториз @kimkardashian

В коротком ролике пышнотелая модель заклеила свою грудь скотчем, чтобы поднять их выше и зафиксировать бюст под платьем. Однако, по ее мнению, она сделала это неправильно.

Ким делала это, Cardi B делала, и я тоже попробую. Но я понятия не имею, как это должно работать,

– рассказала Эшли в видео.



Эшли Грэм / Instagram-сториз @ashleygraham



Эшли Грэм / Instagram-сториз @ashleygraham

Смотрите видео с Эшли Грэм: