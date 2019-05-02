Как это может нравиться? – Оля Полякова раскритиковала соблазнительный наряд Ким Кардашьян

Певица Оля Полякова решила не только вести свой блог в социальной сети, но и заглядывать, как это делают американские Instagram-дивы. В частности, Ким Кардашян. Однако увиденное отнюдь не поразило украинскую певицу, а наоборот – разочаровало.

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и успешная блогер Ким Кардашян теперь только пожинает плоды своего труда. Ежегодно американка обогащается на несколько миллионов долларов благодаря своей странице в Instagram, за которой следят более 136 миллионов людей во всем мире. Потому Ким Кардашян часто публикует рекламные сообщения и хвастается своими пышными формами в приталенном наряде.

Читайте также: Оля Полякова рассказала о нетипичной травме детства

На днях знаменитость опубликовала серию соблазнительных фото, на которых предстала в лосинах и кофте с необычным принтом. Приталенный наряд выгодно подчеркнул фигуру Ким Кардашян, что понравилось более, чем 1,5 миллиона подписчиков ее блога.

Однако, как оказалось, такие фото не всем нравятся. Харизматичная Оля Полякова решила прокомментировать образ Ким Кардашян, который вызвал такой фурор в сети. Артистка остро раскритиковала американку и заявила, что такой человек не может диктовать мировую моду.

Вы меня извините, но по-моему это... Ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?

– заявила Оля Полякова.

Это не первый раз Оля Полякова публично дает своеобразную оценку увиденному. Недавно певица посмотрела проект "Холостяк-9" и заявила, что патриархат уже давно закончился, поэтому само шоу является отвратительным и унижающим достоинство женщин.