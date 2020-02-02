Как Кайли Дженнер отпраздновала день рождения дочери: невиданный размах

Вчера, 1 февраля, дочери самой молодой миллиардерши мира исполнилось два года. Для маленькой Сторми звездная мама устроила несколько празднований, однако последнее из них стало масштабным светским событием, которое стоило семье более чем 100 тысяч долларов.

Молодая мама 22-летняя Кайли Дженнер не скупится для счастья своей дочери. К ее второму дню рождения она начала готовиться задолго до знаковой даты. Сторми получила множество подарков, которые не только подарили ей незабываемые детские эмоции, но и навсегда вписали ее имя в мировую бьюти-индустрию.

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Вчера, 1 февраля, личный профиль влиятельной блогерши Кайли Дженнер изобиловал многочисленными поздравлениями для крохи. Больше всего фолловеров растрогали архивные семейные кадры, которые были опубликованы в сети впервые. Звездная мама дополнила их трогательными словами, вспомнив то время, когда впервые увидела дочь – в 16:43 1 февраля 2018 года. С тех пор жизнь Кайли Дженнер изменилась навсегда.

Все эти последние дни, когда моей дочери был один год, я пыталась замедлить время, остановиться и запомнить все черты ее маленького лица, запомнить эти ножки, мне хотелось обнимать и лелеять ее каждую минуту. Меня переполняют эмоции, когда я осознаю, что время бежит так быстро,

– призналась мама.



Кайли Дженнер с дочкой Сторми​ / Instagram / @kyliejenner



Дочь Кайли Дженнер Сторми /​ Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер с дочкой Сторми / Instagram / @kyliejenner

Однако куда больший резонанс вызвало шумное празднование, которое устроила Кайли для крохи. Она создала для нее личную вселенную, которую назвала StormiWorld. Звездных гостей встречали в огромном павильоне, вход в который был выполнен в форме головы именинницы Сторми.



Дочь Кайли Дженнер Сторми / День рождения Сторми / Instagram / @kyliejenner

Вечеринка была разделена на несколько тематических зон, посвященных любимым вещам девочки. Там нашлось место ледовым скульптурам из ее любимого мультика "Ледяное сердце". Гостей развлекали огромные персонажи из анимационного фильма "Тролли". Все желающие могли посетить магазин, в котором были представлены одежда и подушки с изображением Сторми. Среди развлечений – надувные горки и многочисленные аттракционы, которые вызвали восторг как у молодых, так и у старших гостей.



День рождения Сторми / Instagram / @kyliejenner

Финальной изюминкой стал праздничный торт на три уровня, выполненный в форме мультяшной головы именинницы.



День рождения Сторми​ / Instagram / @kyliejenner