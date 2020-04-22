Как карантин повлиял на доходы Netflix: впечатляющая сумма
Миллионы людей во всем мире оказались на самоизоляции, остановилось кинопроизводство и едва ли не все предприятия. Однако стриминг компании получили бешенную прибыль, ведь тысячи людей просматривали фильмы, не покидая дома. Сколько удалось заработать Netflix – сумма сможет вас поразить.
Пандемия коронавируса повлияла на количество подписчиков стримингових платформ, сообщает The Hollywood Reporter. Журналисты получили данные Netflix за последние 3 месяца, согласно которым количество пользователей сервиса увеличилось на рекордные 15,7 миллиона человек. В целом подписку имеют более 182 миллионов, что не может не впечатлять.
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Соответственно это существенно повлияло на доходы компании. С февраля 2020 года Netflix обогатился на 709 миллионов долларов! Такие показатели вдвое превышают данные, полученные за аналогичный период 2019 года.
В компании решили прокомментировать этот успех. По словам исполнительного директора Netflix Рида Хастингса, все работники платформы прекрасно справились с работой во время кризиса. После завершения карантина ожидается спад прибылей и уменьшение количество подписок. В то же время он отметил: немалые прибыли во время пандемии не могут приносить радость, ведь мир страдает от коронавируса.
Это ужасная трагедия для всего мира. Все борются не только с последствиями для здоровья, но также с голодом и бедностью. Мы действительно не уверены в том, что принесет нам будущее,
– отметил Рид Хастингс.
Также он отметил, что вскоре и стриминг платформы пострадают от пандемии. Все потому, что производство новых фильмов и сериалов в Голливуде остановили, поэтому вскоре не хватит контента, который мог бы заинтересовать киноманов. Представитель Netflix отметил, что компания тоже остановила производство кинолент, однако продолжает выплачивать зарплаты всем участникам съемочного процесса.
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