Как Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят летние каникулы: яркие фото

Знаменитая украинская семья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова в период летних отпусков пытается проводить как можно больше времени вместе и путешествовать. О своих приключениях влюбленные делятся с подписчиками в социальных сетях.

Фото из путешествия в Турции супруги публикуют на своих страницах в Instagram, демонстрируя роскошный и романтический отдых.

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Да, Екатерина Осадчая уже похвасталась перед армией поклонников в сети загаром и стройной фигурой. На новом фото телеведущая позирует в белой полупрозрачной рубашке, шортах и ​​в соломенной шляпе. Дополнили образ звезды на отпуске большая пляжная сумка и солнцезащитные очки.

"Стабильность отдыхающих", – добавила Катя в подписи.



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Юрий Горбунов опубликовал трогательное фото с любимой, под которым отметил, что лето очень быстро проходит. На фото влюбленные примерили широкополые шляпы и одинаковую резиновую пляжную обувь белого цвета.

Снимки супруги вышли яркими и колоритными. Пользователи в сети пишут комплименты для Кати и Юрия под каждым фото и желают удачного отпуска.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy