Как Кейт Миддлтон проводит карантин с детьми: интересные занятия для малышей

Герцоги Кембриджские, как и тысячи других семей в Великобритании, самоизолировались на время пандемии коронавируса. Как Кейт Миддлтон играет с детьми и какие занятия для них придумывает – рассказал инсайдер из близкого окружения супругов.

Как сообщает Us Weekly, из-за пандемии принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми поселились в поместье Анмер-Холл в британском Норфолке. Во дворце герцоги Кембриджские продолжают дистанционно работать над проектами и свободное время уделяют 6-летнему Джорджу, 4-летней Шарлотте и годовалому Луи.

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По словам инсайдера, Кейт Миддлтон пытается придумывать для детей интересные занятия, чтобы им не приходилось скучать. Так, среди развлечений маленьких представителей монархии – садоводство и кулинария.

"В выходные дни Кейт печет и украшает торты вместе с детьми, чтобы им было весело. К концу дня на кухне из-за этого это полный беспорядок, но это все часть веселья. Они также любят вместе заниматься садоводством и сажают семена", – рассказал источник.

Инсайдер отметил, что Джордж и Шарлотта крепко дружат, поэтому они даже спортом занимаются вдвоем.

"Джордж помогает Шарлотте с ее гимнастикой, и они часами вместе практикуют "колесо", стойку на голове и другие упражнения. Луи тоже уже пытается это делать", – поделился инсайдер.

Пандемия коронавируса повлияла на планы королевской четы. Уильям и Кейт хотели организовать праздничную вечеринку по случаю дня рождения принца Луи, который будет 23 апреля. Однако эту идею пара уже отвергла и устроит уютный семейный праздник с тремя детьми. Вероятно, Джордж и Шарлотта также присоединятся к подготовке.

"Если погода будет хорошей, Уильям собирается приготовить курицу и гамбургеры на барбекю, а также поиграть в спортивные игры, такие как футбол и прятки, на свежем воздухе всей семьей. И, конечно, Луи получит торт! Он так ждет праздника и уже поет самому себе песню "С днем рождения", – добавил инсайдер.