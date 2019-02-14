Как Ким Кардашян, модели Victoria's Secret и другие звезды отпраздновали День Валентина фото

В Украине День Валентина уже как несколько часов позади, а вот в США и всем западном полушарии праздник переходит в пылкую ночь. Звезды уже поделились в социальной сети Instagram романтичными фотографиями с любимыми

Самые популярные Instagram-звезды, ведущие активную жизнь в социальной сети, опубликовали десятки фотографий и видеороликов, на которых щеголяют своими роскошными подарками от любимых. Одни показывают огромные букеты роз, другие отдают предпочтение тихому семейному отдыху за просмотром фильмов, некоторые же просто напоминают друг другу в сети, чтобы нужно наслаждаться моментом и любить до беспамятства.

Читайте также: Не воспринимаю это как праздник, – Джамала рассказала о Дне Святого Валентина

Как знаменитости провели День влюбленных – смотрите в нашей подборке.

День Валентина начался с хороших новостей! Венсан Касссель заинтриговал своей заметке в сети, намекнув на роды своей любимой Тины Кунікі. Надеемся, это правда, поэтому для этой пары День влюбленных точно удался!

Британская красавица Деми Роуз, занимается модельной карьерой, поздравила своего бойфренда Криса Мартинеса с праздником: "С Днем святого Валентина! Люблю тебя, малыш".

Любимый Деми оставил похожее сообщение в Instagram и отметил, что девушка даже не представляет, как много она для него значит.

Новость обновляется...