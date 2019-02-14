Как Ким Кардашян, модели Victoria's Secret и другие звезды отпраздновали День Валентина фото

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Как звезды отпраздновали День Валентина
Как звезды отпраздновали День Валентина / Фото из соцсетей

В Украине День Валентина уже как несколько часов позади, а вот в США и всем западном полушарии праздник переходит в пылкую ночь. Звезды уже поделились в социальной сети Instagram романтичными фотографиями с любимыми

Самые популярные Instagram-звезды, ведущие активную жизнь в социальной сети, опубликовали десятки фотографий и видеороликов, на которых щеголяют своими роскошными подарками от любимых. Одни показывают огромные букеты роз, другие отдают предпочтение тихому семейному отдыху за просмотром фильмов, некоторые же просто напоминают друг другу в сети, чтобы нужно наслаждаться моментом и любить до беспамятства.

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День Валентина начался с хороших новостей! Венсан Касссель заинтриговал своей заметке в сети, намекнув на роды своей любимой Тины Кунікі. Надеемся, это правда, поэтому для этой пары День влюбленных точно удался!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

Британская красавица Деми Роуз, занимается модельной карьерой, поздравила своего бойфренда Криса Мартинеса с праздником: "С Днем святого Валентина! Люблю тебя, малыш".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

Любимый Деми оставил похожее сообщение в Instagram и отметил, что девушка даже не представляет, как много она для него значит.

 

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Теги: День Валентина Голливуд Мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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