Как конфетка: Джамала показала стильный образ на Нацотборе Евровидение-2019
9 февраля проходит первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2019. Да, за право представить Украину борются 8 исполнителей: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.
Среди членов жюри Национального отбора Евровидение-2019, которые будут выбирать представителя от Украины, стали Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
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Для первого Нацотбора победительница Евровидения-2016 Джамала выбрала яркое розовое платье, что напоминает рождественскую конфету.
Украинская певица отметила, что будет объективной и хочет увидеть комплексного человека, который борется за победу.
Джамала на первом Нацотборе Евровидение-2019 / Скриншот
Джамала на первом Нацотборе Евровидение-2019 / Скриншот