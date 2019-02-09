Как конфетка: Джамала показала стильный образ на Нацотборе Евровидение-2019

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Евровидение-2019
Евровидение-2019

9 февраля проходит первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2019. Да, за право представить Украину борются 8 исполнителей: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Среди членов жюри Национального отбора Евровидение-2019, которые будут выбирать представителя от Украины, стали Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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Для первого Нацотбора победительница Евровидения-2016 Джамала выбрала яркое розовое платье, что напоминает рождественскую конфету.

Украинская певица отметила, что будет объективной и хочет увидеть комплексного человека, который борется за победу.

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Джамала на первом Нацотборе Евровидение-2019 / Скриншот

джамала
Джамала на первом Нацотборе Евровидение-2019 / Скриншот

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Теги: LifeStyle Новости культуры Евровидение 2019 Евровидение Джамала Музыка
Источник: 24 Канал
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