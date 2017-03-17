Как красиво накрасить ресницы: советы звездного визажиста Джиджи Хадид

В сети есть множество лайфхаков относительно отличного макияжа. Самыми интересными являются секреты визажистов и стилистов, которые работают со знаменитостями и создают их образ на каждый выход. Так, Эрин Парсонс, которая создает макияж для Джиджи Хадид, дала советы, как правильно накрасить ресницы, чтобы они выглядели густыми и длинными.

Для того, чтобы сделать эффект соблазнительного взгляда, нужно знать лишь несколько рекомендаций, об этом пишет издание Elle.

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Правила для создания эффектных ресниц, которые рекомендует Эрин Парсонс

Щипцы для завивки ресниц

Благодаря щипцам для завивки ресницы визуально удлиняются, поэтому можно часто использовать их для создания макияжа глаз.

Расческа для расчесывания

Парсонс рекомендует расчесывать ресницы после нанесения туши, ведь после этого не остается комочков и разделенные волоски раскрывают взгляд.

Красить только верхние ресницы

"Нижнее веко стоит красить тушью у основания, чтобы продукт не осыпался и не размазался под глазами. Однако зачастую, макияжа верхних ресниц достаточно", – рассказала визажистка Джиджи Хадид.

Несколько слоев туши

После первого нанесения тонкого слоя туши, обязательно дать ему высохнуть. Только после такой просушки, можно повторить процедуру для лучшего результата.