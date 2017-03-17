Как красиво накрасить ресницы: советы звездного визажиста Джиджи Хадид

65 Читати новину українською
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / www.instagram.com/gigihadid

В сети есть множество лайфхаков относительно отличного макияжа. Самыми интересными являются секреты визажистов и стилистов, которые работают со знаменитостями и создают их образ на каждый выход. Так, Эрин Парсонс, которая создает макияж для Джиджи Хадид, дала советы, как правильно накрасить ресницы, чтобы они выглядели густыми и длинными.

Для того, чтобы сделать эффект соблазнительного взгляда, нужно знать лишь несколько рекомендаций, об этом пишет издание Elle.

Читайте также: Как в 44 выглядеть на 20: секреты молодости от тайваньской актрисы

Правила для создания эффектных ресниц, которые рекомендует Эрин Парсонс

Щипцы для завивки ресниц

Благодаря щипцам для завивки ресницы визуально удлиняются, поэтому можно часто использовать их для создания макияжа глаз.

 

Расческа для расчесывания

Парсонс рекомендует расчесывать ресницы после нанесения туши, ведь после этого не остается комочков и разделенные волоски раскрывают взгляд.

Красить только верхние ресницы

"Нижнее веко стоит красить тушью у основания, чтобы продукт не осыпался и не размазался под глазами. Однако зачастую, макияжа верхних ресниц достаточно", – рассказала визажистка Джиджи Хадид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Несколько слоев туши

После первого нанесения тонкого слоя туши, обязательно дать ему высохнуть. Только после такой просушки, можно повторить процедуру для лучшего результата.

Теги: LifeStyle Мода Макияж Джиджи Хадид Красота
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 15:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1442
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 829
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
1171
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
114
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1458
В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
15 ноября 11:54 В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
632
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук