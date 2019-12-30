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Как Лилия Ребрик выглядела в детстве: архивные новогодние фото

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Лилия Ребрик показала архивные новогодние фото / Instagram / @liliia.rebrik

Ведущая Лилия Ребрик умилила сеть серией волшебных новогодних снимков. Телезвезда и актриса показала поклонникам, как встречала Новый год и перевоплощалась в Снегурочку.

Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками на официальной инстаграм-странице. Таким образом Лилия Ребрик, которая любит поражать своих поклонников неожиданными перевоплощениями, решила добавить новогоднего настроения украинцам.

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Уже в заметке ведущая призналась, что с детства любила зимние праздники. Лилия Ребрик всегда участвовала в предложенных мероприятиях и концертах. Однако организаторы выступлений давали ей одну роль – Снегурочки. Поэтому для поклонников Лилия Ребрик подобрала серию новогодних снимков, сделанных в разные годы своей жизни, где она искусно играла помощницу Деда Мороза.

Немного новогоднего настроения из детства... Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, школе, институте и даже когда в театре работала. Все главные елки в Киеве я честно отработала (Дворец Украина, Украинский дом). Может, скажете: "О, Боже, у меня же с этой Снегурочкой есть фото. Так это Ребрик?
– с юмором написала Лилия Ребрик.

Лілія Ребрик у дитинстві
Лилия Ребрик в детстве / Instagram / @ liliia.rebrik

Архівні фото Лілії Ребрик
Архивные фото Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик в образі Снігуроньки
Лилия Ребрик в образе Снегурочки / Instagram / @ liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик на новорічному фото
Лилия Ребрик на новогоднем фото / Instagram / @ liliia.rebrik

Лілія Ребрик у Палаці Україна
Лилия Ребрик во Дворце Украина / Instagram / @ liliia.rebrik

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новогодние праздники Лилия Ребрык
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