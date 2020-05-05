Как меняется Киев несмотря на карантинные ограничения: впечатляющие фото и видео

Пока большинство украинцев находятся дома и придерживаются карантинных ограничений, коммунальщики и строители выполняют свою работу. Уже после карантина киевляне и гости столицы смогут увидеть приятные изменения в городе.

Журналистка 24 канала рассказала, какие изменения происходят в Киеве во время карантина.

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Киевский зоопарк

Корреспондентка рассказала, что в Киевском зоопарке полностью обновили главный вход. Посетителей встречает статуя 15-метрового разрисованного жирафа. Также на входе установили плазму, где будут транслировать различные истории о жителях зверинца.



Обновленный вход в Киевский зоопарк / Фото "Буквы"

Также полностью демонтировали старый вход, где были расположены известные скульптуры льва и зубра. Немало людей в соцсетях выражали свое возмущение по этому поводу, ведь они простояли в зоопарке более 50 лет.

Сейчас скульптура зубра уже на территории зверинца. Впрочем, размещен именно обновленный вариант, который изготовила дочь скульптора Юрия Рубана. Именно он создал еще во времена Советского Союза льва и зубра, которые долгое время были своеобразной визитной карточкой Киевского зоопарка.



Старые скульптуры льва и зубра в Киевском зоопарке / Коллаж 24 канала

По архивным документам Александра Рубан со своим мужем создали почти точную копию скульптуры ее отца. В комментарии 24 каналу женщина рассказала, что в 1967-1968 годах, когда была реконструкция Киевского зоопарка, архитекторы хотели сделать стены из розового туфа, а изготовить скульптуры из бронзы.

Однако на это не хватило средств, поэтому их изготовили из бетона, а потом – меди.

Уже на сегодня такое большое счастье, что скульптуры сделаны в вечном материале. Перед нами была поставлена задача, чтобы мы восстановили все то, что было сделано в 1967-1968 году. Ничего не добавляя своего, только пропустив через душу все эмоции, которые были у отца, чтобы мы передали всю красоту зубра и львов,

– поделилась Александра Рубан.

Мост влюбленных

Также журналистка отметила, что в Киеве восстановили мост влюбленных. Его покрасили в красный цвет, закрасили старые надписи, срезали еще древние замки, которые, по традиции, вешали пары. Однако добавила, что почти сразу новые замки появились на мосту.

Также во время карантина коммунальщики обновили Мариинский парк, в частности, установили новые скамейки и разбили клумбы.



Мост влюбленных покрасили в красный цвет / Фото "Крещатик"

Блошиный рынок на Куреневке

В столице произошла еще одна важная перемена. Раньше на Куреневке был расположен блошиный рынок, где прямо на асфальте люди раскладывали и продавали разные вещи.

Справка. Жители столицы давно обращались к властям с просьбой убрать этот участок возле блошиного рынка: убрать мусор и очистить трамвайные пути. На сайте электронных петиций КМР даже регистрировались несколько петиций с просьбой убрать эту территорию.



Блошиный рынок на Куреневке / Фото Apostrophe

По решению киевской власти, сейчас там проложили дорожки из брусчатки, посадили деревья, также потом там будет газон. В Киеве надеются, что люди не будут восстанавливать свою торговлю и все останется в новом виде.

Театр оперетты

Журналистка отметила, что идет полное обновление Киевского национального академического театра оперетты. Там демонтировали старые кресла, ремонтируют сцену, а также обновляют освещение.

Ремонтные работы в Киевском национальном академическом театре оперетты / Фото Big Kyiv

Метро на Виноградарь

По словам журналистки, строительство станции метро на Виноградарь идет по плану. Там уже начали бетонировать перегон между двумя станциями: "Мостицкая" и "Проспект правды". Она рассказала, что в конце декабря 2021 года пообещали запустить первые поезда, и жители массива смогут им пользоваться.

Что известно о строительстве метро на Виноградарь?По первоначальному плану, две новые станции должны были обойтись в 6 миллиардов гривен, а открыть их должны были уже в 2021 году.

Впоследствии произошел скандал, ведь председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что в бюджете на строительство недосчитались полтора миллиарда гривен.



Пока известно, что работы по строительству новых станций и перегонов в жилой район Виноградарь продолжаются, несмотря на карантинные ограничения.