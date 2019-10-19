Как менялся образ Леси Никитюк с развитием карьеры: красноречивые фото

Леся Никитюк – одна из самых успешных и популярных телеведущих Украины. Зажигательная блондинка из Хмельницкого сумела всего за несколько лет построить карьеру, о которой мечтают тысячи ее коллег. Как Леся Никитюк сумела покорить шоу-бизнес и насколько менялся ее образ – читайте в материале LifeStyle 24.

В субботу, 19 октября, талантливая Леся Никитюк празднует день рождения. Звезде отечественного шоу-бизнеса исполняется 32 года. Насколько изменилась телеведущая от начала своей карьеры, решили вспомнить журналисты LifeStyle 24.

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Общеизвестно, что Леся Никитюк начинала свой путь к успеху в студенческие годы. Тогда будущая звезда училась в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии и собиралась стать воспитателем в детском саду. Однако планы несколько изменились, когда Леся Никитюк присоединилась к команде КВН "Торнадо Люкс". Эффектная блондинка получила забавные реплики, а ее выступление "Галя, я в маршрутке" и до сих пор просматривают сотни пользователей сети. Вероятно, овации зала и внимание зрителей понравились Лесе Никитюк, поэтому она охотно продолжала пробивать путь к шоу-бизнесу.

Смотрите выступление Леси Никитюк в составе команды КВН: видео

Телезвезда не скрывает, что когда-то все наряды покупала на знаменитом хмельницком рынке. И хотя про легендарные бренды Леся Никитюк могла тогда только мечтать, она выбирала одежду, учитывая тенденции моды. Так, на первом фото в инстаграм блондинка предстала в черной шубе и сережках. Волосы тогда еще не знаменитая украинка связала в хвост, оставив несколько прядей спереди.



Леся Никитюк показала первое фото в инстаграм / Instagram / @lesia_nikituk

Сообщение Леся Никитюк опубликовала в 2012 году. Именно этот год стал триумфальным для нее и кардинально изменил ее жизнь. А вот о старте своей карьеры Леся Никитюк в стиле анекдота рассказала в программе "Жизнь известных людей".

Я имела модную кофточку, которую купила на последние деньги, чтобы приехать в Киев. Карьера посмотрела на Лесю Ивановну Никитюк и говорит: "Ну, тогда подкатывай рукава и начинай вкалывать",

– пошутила телеведущая.

И действительно, успех, слава, идеальная фигура, роскошная прическа и наряд – это результаты упорной и кропотливой работы, о чем Леся Никитюк мечтала, еще будучи ребенком. И, пожалуй, только девочка с таким несокрушимым характером смогла воплотить свои мечты.



Леся Никитюк в школьные годы / Politeka

Получив бешеную популярность в программе "Рассмеши комика", телеведущая продолжила ее в одном из самых рейтинговых проектов – шоу о путешествиях "Орел и Решка". Именно там имидж Леси Никитюк кардинально изменился, а ведущая предстала в выпусках в роскошных и стильных нарядах.

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В то же время за время съемок тревел-программы харизматичная звезда стала все более осведомленной в сферах моды и VIP-отдыха. Зажигательная Леся Никитюк с легкостью вжилась в роль миллионерши, поэтому с удовольствием выбирала фешенебельные заведения и останавливалась в элитных отелях. Однако и со 100 долларами телеведущая выглядела довольно уверенно, не забывая шутить о жизни в Хмельницком.

Леся Никитюк в рейтинговых проектах / пресс-служба

Почувствовать себя частичкой шоу-бизнеса Леси Никитюк помогла авторская программа "Леся здеся". В рамках шоу певица посещала светские вечеринки, концерты и кинопремьеры. Именно тогда она пыталась одеваться в стиле своих звездных коллег, поэтому не боялась экспериментировать и каждый раз представать в других образах, добавляя в них немного юмора.

Оригинальные и несколько неудобные вопросы заставили немало знаменитостей смущаться в ее программе. А вот имя Леси Никитюк с тех пор стало известным чуть ли не всем представителям украинского шоу-бизнеса.



Леся Никитюк в программе "Леся здеся" / скриншот из видео

После этого телеведущая получила приглашение на немало рейтинговых проектов. Леся Никитюк стала вести программы "Вокруг М" ,"Кто против блондинок?", вернулась в юбилейный сезон "Орла и Решки", начала работать с Сергеем Притулой в "Кто сверху?" и стала финалисткой "Танцев со звездами 2018". Кроме этого, вскоре стартует ее долгожданное шоу "Ле Маршрутка".

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Леся Никитюк в новом шоу / Пресс-служба

Слава добавила не только средств на счет Леси Никитюк, но и изменила ее стиль. Теперь зажигательная ведущая в Инстаграм-блоге с легкостью щеголяет кутюрными нарядами, демонстрируя стройные и длинные ноги. Телеведущая имеет насыщенный график в съемках, однако даже при бешеном ритме жизни не забывает заботиться о своей внешности и выделять хотя бы несколько дней на отдых.



Телеведущая Леся Никитюк в Италии/ Instagram / @lesia_nikituk

В комментарии Сегодня Леся Никитюк призналась, что ее гардероб на самом деле не такой большой, как все думают. Большинство вещей она выставляет на аукцион, а полученные средства передает на содержание приюта для собак в Хмельницком.

Мне жаль, если у меня будет много вещей. Если нужно что-то купить, я похожу в чем-то, пофотографуюсь, покажу свой look и сразу же выставляю его на аукцион, а полученные деньги отдаю на благотворительность. Я помогаю приюту для собак в Хмельницком,

– поделилась Леся Никитюк.

Для публичных выходов телеведущая основном выбирает стильные вещи от дизайнеров. В частности, это роскошные вечерние и миниплатья.



​Viva! Самые Красивые-2018: Леся Никитюк / Viva

А вот для будничных выходов Леся Никитюк предпочитает стиль casual. В то же время телеведущая не скрывает: ее любимым нарядом является рубашка. Именно ее Леся Никитюк может по-разному использовать для своих образов.

"Очень люблю рубашки. Их у меня около 15 разных... Рубашки можно носить по-разному. Если застегнуть полностью до воротника, надеть сверху свитер – Леся деловая. Если снять свитер, расстегнуть пуговицы, добавить яркий бюстгальтер – можно идти в клуб. Если надеть короткие шорты, расстегнуть до середины снизу и одну сторону заправить в шорты – можно на пляж. Могу завязать узел на талии и надеть с юбкой-карандаш. Рубашка свободного кроя – это та вещь, без которой я просто не живу", – рассказала Леся Никитюк.



Леся Никитюк показала. как носить рубашку / LifeStyle 24

Как и гардероб, прическа телеведущей также часто меняется. Из-за постоянных съемок Леся Никитюк регулярно посещает косметолога и стилиста. Именно специалисты следят, чтобы вид знаменитой красавицы был идеальным. Поэтому Леся Никитюк не переживает и легко решается на эксперименты. Длинные, прямые волосы, волнистые, с косой или прямой челкой и даже с розовым оттенком – какой только телеведущая ни представала перед поклонниками.



Имидж Лесе Никитюк

И как бы не менялась Леся Никитюк, она все равно останется народной любимицей. Непринужденные шутки телеведущей, как в эфире, так и в официальном блоге покоряют ее сторонников. А вот стильные выходы Леси Никитюк мечтают повторить тысячи модниц. И если когда-то звезда комплексовала из-за длинных ног, то теперь смело шагает ими по улицам Парижа во время знаменитой Недели моды.