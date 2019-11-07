Как менялся Сергей Бабкин за годы своей карьеры: интересные фото

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Сергей Бабкин: как менялся имидж певца
Сергей Бабкин: как менялся имидж певца / Instagram / @babkin_official

Украинский певец и актер Сергей Бабкин 7 ноября празднует 41-летие. В день рождения на его инстаграм странице появился неожиданный коллаж, который показывает, насколько артист изменился с 2005 года.

Свою стремительную карьеру Сергей Бабкин начинал с популярной группы 5'nizza, песни которой напевали миллионы поклонников. Параллельно артист записывал и авторские треки, которые существенно отличались от творчества коллектива. Поэтому с 2004 он представил публике собственные композиции, завоевывая всех проницательными текстами и эффектными актерскими образами. Это можно увидеть и на коллаже именинника, который начинается со снимка с гримом пантомима. Именно в таком образе Сергей Бабкин выходил на сцену в первые годы своего творчества.

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Вероятно, автором Фотоподборки была жена именинника Снежана. Она, как известно, поддерживает Сергея Бабкина в стремлении менять образ. Коллаж стал сюрпризом для артиста, о чем говорится в заметке.

Сегодня в 12:45 родился наш маленький Сергей! Пока он еще не в инстаграмме, поздравим его!
– написали авторы коллажа.

Сергій Бабкін: як змінювався його образ

Сергей Бабкин: как менялся его образ / Instagram / @babkin_official

Сергей Бабкин – один из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, который любит экспериментировать со своим имиджем. В середине мая 2019 года он перекрасил волосы в светлый цвет,  чем вызвал шквал критики и насмешек. В частности, артиста назвали "Сергей Дедкин", "Король севера" и "Бабкин-альбинос".

Мой "Король ночи", или "Санта Клаус", или "Дедушка". Кажется, это 4 или 5 перевоплощения в блонд за последние лет 6. Всегда летом. Сначала я всегда против, но так он выражает свою свободу. В этом выход накопившейся усталости, негатива, каких-то запретов. Своего рода очищение. Сергей Бабкин перекрашивает волосы и он счастлив!
– пояснила Снежана Бабкина.

Какими изменениями имиджа удивлял Сергей Бабкин / Instagram / @babkin_official / Izhlife

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Красота Сергей Бабкин Звездные дни рождения
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