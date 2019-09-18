Как начинающий писатель сумел завоевать современного читателя: интервью с Андреем Новиком

Львовянину Андрею Новикову – 28. Молодой писатель верит в будущее украинской литературы и неутомимо работает над своим вкладом в нее. В этом году мир увидел его дебютный роман "Последнее наследие", сейчас автор готовит к печати еще одну книгу и уже начал работу над третьим проектом.

Как парень с техническим образованием начал писать книги, какие препятствия встречал на пути к дебюту и что думает о состоянии современной украинской литературы – читайте в материале LIFESTYLE24.

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Отметим, что для своих книг автор использует псевдоним Андрей Новик.

"Днем я чертил проекты, а ночью работал над книгой"

Андрей, как у тебя появилось желание писать? Когда четко осознал, что хочешь быть именно писателем? Ведь по профессии ты вообще инженер-строитель.

Моментов осознания себя как писателя есть два. Когда мне было 13, читал много приключенческой литературы и фэнтези, а еще очень любил фильм "Пираты Карибского моря". Решил сам написать книгу о пиратах. Правда, тогда после двух страниц у меня иссяк уже весь сюжет.

А вот недавно просматривал видео с выпускного в третьем классе. Учительница спросила, кто кем хочет быть в будущем. Я ответил, что писателем. Не помню, почему именно это cказал. Но так получилось, что третьеклассник поборолся за свою мечту и осуществил ее.



Писатель Андрей Новик / Фото Анны Екименко-Полищук

Любовь к книгам настолько сильно меня поглотила, что со временем решил и сам попробовать. Писал свою первую книгу, а параллельно работал по специальности. В дневное время чертил проекты, а в вечернее – работал над романом.

В какой момент ты понял, что это серьезный проект и тебе все удается? Когда пришло осознание, что работаешь над чем-то масштабным?

"Последнее наследие" – это мой дебютный роман, над ним я работал примерно четыре года. Некоторое время я создавал "скелет", на котором держалась книга. Но не все сразу получалось. Сначала не было веры в себя. Как-то в течение полугода вообще ничего не писал. Но потом снова возвращался к работе и переделывал сюжет полностью.

О чем книга "Последнее наследие"?​Странный деревянный куб – дедово наследство студенту Максиму Пидгирскому. Наследство, которое Максим передал своему преподавателю старославянского мифологии Далибору Кравцу. Передал и исчез навсегда. Далибор нашел внутри куба зашифрованное послание глаголицей. Мужчина не знал, что с того момента на него открыта смертельная охота. Две мощные организации, которые годами пытаются уничтожить друг друга, начали ожесточенное соревнование. И цель обоих – найти Далибора как можно раньше. Ибо только он имеет ключ к загадке мистического наследия.

Понял, что у меня вырисовывается серьезный текст, когда прошло где-то два года. Тогда и увидел, что украинская литература поднялась, особенно после Майдана. Понял, что все это важно.

Ты до сих пор продолжаешь работать по специальности. Как удается совмещать две, на первый взгляд, совершенно разные сферы?

Сейчас заработать на сочинительстве в Украине возможно, но очень трудно. Когда ты выдал одну или даже несколько книг, тех средств, которые выплачивает издательство, крайне мало. Разве что выстрелишь бестселлером на десятки тысяч экземпляров. Поэтому дальше продолжаю работать с 9:00 до 18:00. Прихожу домой и сажусь за текст. Бывает такое, что не пишу, потому что слишком устал. Именно это немного мешает украинским писателям плодотворно работать. И все же получаю от того, что делаю, большое удовольствие.

Твоя дебютная книга на стадии замысла и ее финальная версия – много пришлось изменить за время работы над ней?

Это кардинально другое. Замысел был похож на оригинальный текст. Но я не знал, к чему это все привязать. Как-то мой сотрудник показал мне статью о древней глаголице. Ею пользовались, в частности, белые хорваты. Я вспомнил, что у Львова есть Стольское городище – их древнее поселение. Когда начал исследовать его больше, то понял, что книга сформирована.



Стольское городище на Львовщине / Фото Андрея Новика

В "Последнем наследии" есть немало конкретики и исторических фактов. Каждая сюжетная линия прописана чуть ли не до мельчайших деталей. Как удавалось найти нужную информацию? И какая часть описанного в книге соответствует действительности, а какая – является выдумкой?

Очень много искал сам, в интернете. Исследованием Стильского городища более 20 лет занимался археолог Орест Корчинский. Я написал ему в Facebook и он с радостью откликнулся. Переслал мне все свои научные работы, касающиеся темы, которая меня интересовала. Это было слишком просто.

Но информации было так много, что пришлось отложить работу над книгой где-то на месяц, пока я это все перечитывал и осмысливал.

Почти все написанное в книге, является правдой. За исключением главного артефакта, вокруг которого крутится сюжет: он наполовину выдуманный, а наполовину правдив. О нем есть упоминания в мифах и художественной литературе. Я решил обработать его под свою историю.

"Надо рассматривать свой текст как бизнес-проект"

Какие трудности возникали перед тобой в процессе подготовки книги к печати? Сложно молодому писателю найти издательство, которое ждет его с распростертыми объятиями?

Начинающих писателей сейчас очень много. Все они имеют за плечами какой-то текст, хотят разослать его издательствам и сразу увидеть результат на полках книжных магазинов. Но нужно понимать, что в Украине книжный рынок – это пока бизнес. К тому же, он не столь распространен. По статистике, за 2018 год хотя бы одну книгу прочитало меньше половины нашего населения.

Издательства же должны зарабатывать. Они не берут текст, который возможно выстрелит, а возможно и нет. Они могут взяться только за ту книгу, в которой уверены. Поэтому надо издаваться за собственные деньги или пытаться максимально обработать текст. Отдать редактору, чтобы его вычитали и исправили ошибки. Дать ридерам, чтобы они посоветовали, где и что можно изменить и как усовершенствовать текст.

Ридер – это человек, который вычитывает текст перед тем, как его отправят в издательство. Ее основная задача – выявить ошибки или неточности, которые во время работы над будущей книгой не заметил автор.

Я рассылал текст всем издательствам, которые только находил. С первого раза мне все отказали. После второго осознал, что надо что-то менять. Ведь в основном текст даже не читали, потому что не подходил по жанру, например. Тогда понял, что надо рассматривать его не просто как свой литературное наследие, а как бизнес-проект. Решил снять book-трейлер.

Book-трейлер книги Андрея Новика "Последнее наследие":

Друг помог с обложкой к книге. Кроме этого, я с еще сделал макеты закладок и листовок. Кроме текста я давал информацию, что вместе с книгой читателям будут предлагаться такие вот "ништячки". Издательства видели, что я готов к сотрудничеству. Такое вдохновляет и стимулирует их работать с автором и его текстом.



Дебютная книга Андрея Новика "Последнее наследие" / Фото 24 канала

"Меня окрестили копией Дэна Брауна"

Когда тебе в итоге удалось издать книгу, как ее восприняли читатели? Первые отзывы на "Последнее наследие" – совпали ли ожидания с реальностью?

Интересно, что еще до выхода книги в различных анонсах в соцсетях меня окрестили копией Дэна Брауна. Я не понимал, имеют ли они в виду, что я просто сделал пародию, или то, что я первый украинский автор, написавший в похожем жанре, но что-то свое. Это меня немного взволновало.

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После выхода книга получила немало положительных отзывов. Были также негативные, но они – очень конструктивные. Я даже таким отзывам радуюсь больше. Ведь не смогу писать лучше, читая только, что все классно. Если читатель понял, что что-то не так, расписал подробно все ляпы, слабые моменты, где провисает сюжет – поработав над этим, я могу расти дальше.



Андрей Новик во время презентации своей книги во Львове / Фото Романы Яремин

Если говорить именно о формулировке "украинский Дэн Браун", согласен ли ты с ним? Как реагируешь на такие сравнения и как относишься вообще к автору?

Я прочитал все его книги. Браун является одним из тех, кто сформировал меня как автора именно в жанре приключенческого экшн-триллера. Он в определенной мере показывает мне пример. Да, у нас есть определенное сходство в жанре. У меня также есть головоломки, секреты, тайные организации. Но не один Браун об этом пишет. Реагирую на такие отзывы, скорее всего, положительно.

Во-первых, это очень хорошая реклама. Во-вторых, это же круто, что тебя сравнивают с таким известным на весь мир писателем. Хотя понимаю, что я до него не дорос и расти мне еще долго.

И надеюсь, что удастся. Поэтому в общем, не вижу в таких сравнениях ничего плохого. Есть и другие украинские авторы, которые имеют книги в похожем жанре, я не первый. Просто меня выдали в большом издательстве и мы смогли мощно прорекламировать все.

Каких еще современных авторов ты для себя бы выделил? Кого с восхищением читаешь и откуда черпаешь вдохновение?

Если это приключенческая литература, которую очень много читаю, то это Джеймс Роллинс. В последнее время не могу оторваться от научной фантастики. Это Питер Уоттс и Лю Цисинь. Они показывают, как можно хорошо сочетать художественную литературу с научными опытами. Кстати, это сыграло важную роль в формировании моей второй книги.

Если из украинских авторов – конечно, что Макс Кидрук. Он на меня влияет как писатель, добивается всего, чего хочет. Это очень мощный стимул: смотреть на его рост и планировать себе какие-то схожие цели.

"Планирую экспериментировать с жанрами"

Еще перед выходом "Последнего наследия" ты начал писать следующую книгу. На каком этапе сейчас находится работа над ней? Возможно, поделишься и другими творческими планами?

Планирую экспериментировать с жанрами. Хотя, вторая книга будет достаточно схожей с дебютной, это также приключенческий экшн-триллер. Но если "Последнее наследие" базировалось в определенной степени на истории, то сюжет "Аномалии" – так она называется – крутится вокруг научных опытов.

Будут присутствовать элементы мистики и научной фантастики. Текст уже подан в издательство, контракт подписан. Ожидаем, что она появится в магазинах в начале 2020 года.

Начал работать уже над третьим романом. Это будет такое темное ретро-фэнтези – своего рода эксперимент, в Украине такого еще не писали. События будут развиваться в 1908 году, в частности, в черте города Лемберг (современный Львов), т.е. столице королевства Галиции и Лодомерии Австрийской империи.

Есть какие-то жанры, за которые ты бы ни никогда не взялся?

Основное, что меня стимулирует писать и вокруг чего формируются мои книги – определенная загадочность и тайна. Это всегда должно быть что-то остросюжетное. Я бы никогда, наверное, не писал романов, где основным двигателем сюжета является любовь.

"Украинцы читают и этому надо способствовать"

Исследования показывают, что 36% украинцев за 2018 не прочли ни одной книги. Что, по твоему мнению, следует делать современным авторам, чтобы заинтересовать людей в чтении?

Насколько я вижу, очень много молодежи сейчас читает. Возможно, даже больше, чем старшее поколение. Какой бы плачевной ни была статистика, она улучшается. К тому же, начали менять школьную программу. В шестом классе уже не читают о "тяжелой судьбе крепостных". Это же просто невозможно понять в таком возрасте.

Book-трейлеры – это еще одна из движущих сил, которая помогает распространять чтение. Это также и интерактивные презентации книг, когда ты приходишь и не просто слушаешь час что-то о книге, а являешься вовлеченным в процесс.



Презентация книги "Последнее наследство" в Киеве / Фото Дмитрия Афанасьева

С "Последним наследием" я был в пяти городах Украины. Очень радовало, что на презентацию неизвестной книги неизвестного автора таки собирались люди. Практически везде был полный зал. Это опять же показывает, что украинцы читают и этому надо способствовать.

В Европе, например, очень распространена реклама именно книг. Есть билборды о книгах, размером с дом. Такая реклама присутствует и, например, в метро тоже есть. Это увеличивает желание людей читать и положительно влияет на продажи. У нас, к сожалению, такого пока нет.

В этом году ты впервые будешь участником Форума издателей во Львове как автор?

Да. В четверг, 19 сентября, в 16:00 на стенде КСД я и Юлия Илюха будем иметь общую автограф-сессию. У стенда будет стоять столик с нашими книгами. Можно будет подойти, пообщаться, спросить все, что интересует. Продлится это примерно час.



Презентация книги "Последнее наследие" в Киеве / Фото Дмитрия Афанасьева

Довольно общий вопрос, но все же. Будущее украинской литературы – каким ты его видишь?

Украинская литература сейчас стремительно развивается. Создаются новые издательства, которые не боятся брать на себя нишу жанровой литературы. Это показывает, что у нас есть много талантливых писателей, а украинцы читают очень разноплановую литературу.

Надеюсь, что лет через десять украинская литература выйдет на высокий уровень и ее начнут переводить за рубежом. Недавно так переводили всю восточную литературу, впоследствии приобрели популярность балканские авторы. Надеюсь, что такая же волна дойдет до Восточной Европы. Украина могла бы очень "выстрелить" и показать себя.