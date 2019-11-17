Как Надя Дорофеева сочетает роль соблазнительной певицы и общественной активистки: фото

75 Читати новину українською
Надя Дорофеева / Instagram /@nadyadorofeeva

Солистка группы "Время и Стекло" поделилась с поклонниками откровенными фотографиями. Певица позирует в гримерке в блестящем топе со стразами, оглядываясь на свое отражение в зеркале. А накануне Надя Дорофеева присоединилась к звездам украинского шоу-бизнеса, которые пропагандируют методы достижения счастья для всего человечества в рамках концепции устойчивого развития.

Красавица опубликовала на своей странице в инстаграме серию фотографий с выступлений в Краматорске. Поп-группа "Время и Стекло" сегодня, 17 ноября, дает там громкий концерт. Для выхода на сцену Надя выбрала откровенный образ.

Читайте также: Надя Дорофеева открыла тайну, как познакомилась с Владимиром Дантесом

Звезда решила порадовать публику не только популярными хитами, но и внешним видом. На звезде оригинальный топ с блестками, высокие трусики черного цвета и длинные белые гетры. Надя демонстрирует подтянутое тело и стройную талию.

Хорошо быть непослушной,
– лаконично прокомментировала фотографию исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Британские ученые доказали, что duck face будет в моде еще два года. Я в это, конечно, не верю, но на всякий случай пусть будет,
– шутливо написала Надя Дорофеева под другим сообщением.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Незадолго до этого певица рассказала, что по приглашению ООН в Украине она приняла участие в кампании по достижению 17 глобальных целей. Среди предложенных вариантов Надя Дорофеева выбрала сохранение морских экосистем.

Ежедневно растет количество статей о загрязнении морей и океанов пластиком, гибели рыб, истощении запасов питьевой воды... Планета все громче кричит о помощи, чтобы люди обратили внимание на существующие проблемы. Мы все не идеальны, но нужно пытаться изменить ситуацию, начав с малого – например, отказаться от пакета в магазине. Я и моя семья уже делают первые шаги в сторону экологического потребления. И моя мечта, чтобы люди во всем мире вместе шагали в этом направлении,
– высказалась певица.

 

Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для всех знаков Зодиака
сегодня
2123
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Концерты Надя Дорофеева
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
сегодня 17:31 Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
Юлія Михайлова 493
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
16 ноября 17:08 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 12311
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 729
Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
15 ноября 20:09 Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 382
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
15 ноября 18:07 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 39048
Новости
Больше новостей
Залиште відгук