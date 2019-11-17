Как Надя Дорофеева сочетает роль соблазнительной певицы и общественной активистки: фото

Солистка группы "Время и Стекло" поделилась с поклонниками откровенными фотографиями. Певица позирует в гримерке в блестящем топе со стразами, оглядываясь на свое отражение в зеркале. А накануне Надя Дорофеева присоединилась к звездам украинского шоу-бизнеса, которые пропагандируют методы достижения счастья для всего человечества в рамках концепции устойчивого развития.

Красавица опубликовала на своей странице в инстаграме серию фотографий с выступлений в Краматорске. Поп-группа "Время и Стекло" сегодня, 17 ноября, дает там громкий концерт. Для выхода на сцену Надя выбрала откровенный образ.

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Звезда решила порадовать публику не только популярными хитами, но и внешним видом. На звезде оригинальный топ с блестками, высокие трусики черного цвета и длинные белые гетры. Надя демонстрирует подтянутое тело и стройную талию.

Хорошо быть непослушной,

– лаконично прокомментировала фотографию исполнительница.

Британские ученые доказали, что duck face будет в моде еще два года. Я в это, конечно, не верю, но на всякий случай пусть будет,

– шутливо написала Надя Дорофеева под другим сообщением.

Незадолго до этого певица рассказала, что по приглашению ООН в Украине она приняла участие в кампании по достижению 17 глобальных целей. Среди предложенных вариантов Надя Дорофеева выбрала сохранение морских экосистем.

Ежедневно растет количество статей о загрязнении морей и океанов пластиком, гибели рыб, истощении запасов питьевой воды... Планета все громче кричит о помощи, чтобы люди обратили внимание на существующие проблемы. Мы все не идеальны, но нужно пытаться изменить ситуацию, начав с малого – например, отказаться от пакета в магазине. Я и моя семья уже делают первые шаги в сторону экологического потребления. И моя мечта, чтобы люди во всем мире вместе шагали в этом направлении,

– высказалась певица.